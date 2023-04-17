الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يُحذر لاعبى الأهلى من "السرحان" أمام سموحة

مران الأهلي
مران الأهلي

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، جلسة مع اللاعبين خلال المعسكر المغلق بالإسكندرية قبل مواجهة سموحة اليوم ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري.

 المدير الفني للأهلي أكد خلال الجلسة، على صعوبة مواجهة سموحة الجريح، والذي يسعي لاستعادة النتائج الجيدة لا سيما بعد سلسلة الهزائم مؤخراً.

وشدد "كولر" على أن الفريق السكندري ستكون له دوافع كبيرة في اللقاء من أجل استعادة الثقة، وأيضًا بعد قرار إدارته بتجميد المستحقات وسيبذل كل لاعب قصاري جهده من أجل الفوز وإيقاف مسيرة والانتصارات الأخيرة.

وأشار السويسري إلى أن المباراة ستكون فاصلة نحو الابتعاد بالقمة عن أقرب المنافسين ولا بُد من القتال علي الفوز وتعويض النتائج السيئة أمام سموحة خلال الفترات السابقة، مطالبًا بضرورة تصحيح بعض الأخطاء التي تكررت في لقاء فاركو وتحديداً الجانب الدفاعي في السرحان أمام مهاجمي الخصم، وأنه لا بد من تقارب الخطوط بين الجميع وغلق المساحات أمام مهاجمي سموحة.

واستقر السويسري مارسيل كولر على تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء سموحة والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد أشرف ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم وخالد عبدالفتاح وفي وسط الملعب عمرو السولية وأليوديانج وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وحسين الشحات وفي الهجوم محمد شريف.

 

الاهلى سموحة كولر الدوري فاركو

الأكثر قراءة

وزيرة الهجرة تعقد اجتماعًا بالفيديو كونفرانس مع 100 من الطلاب المصريين بالسودان للاطمئنان على أوضاعهم

"الرى" تستعرض سيناريوهات توفير الاحتياجات المائية والحفاظ على المناسيب الآمنة

إصابة عاملين فى انفجار برميل جاز داخل ورشة لحام بالشرقية

إصابة 3 عمال باختناق فى حريق مخلفات مصنع ببنى سويف

إنتاج أول جهاز مصرى 100% لتجميع الطحالب لاستخدامها فى الصناعات المختلفة

رسالة هامة من المدارس للطلاب: "آخر يوم حضور الأربعاء المقبل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة النضال الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الأسرى لتشكيل رأى عام ضاغط لمساندتهم

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟