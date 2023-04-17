كولر يُحذر لاعبى الأهلى من "السرحان" أمام سموحة

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، جلسة مع اللاعبين خلال المعسكر المغلق بالإسكندرية قبل مواجهة سموحة اليوم ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري.

المدير الفني للأهلي أكد خلال الجلسة، على صعوبة مواجهة سموحة الجريح، والذي يسعي لاستعادة النتائج الجيدة لا سيما بعد سلسلة الهزائم مؤخراً.

وشدد "كولر" على أن الفريق السكندري ستكون له دوافع كبيرة في اللقاء من أجل استعادة الثقة، وأيضًا بعد قرار إدارته بتجميد المستحقات وسيبذل كل لاعب قصاري جهده من أجل الفوز وإيقاف مسيرة والانتصارات الأخيرة.

وأشار السويسري إلى أن المباراة ستكون فاصلة نحو الابتعاد بالقمة عن أقرب المنافسين ولا بُد من القتال علي الفوز وتعويض النتائج السيئة أمام سموحة خلال الفترات السابقة، مطالبًا بضرورة تصحيح بعض الأخطاء التي تكررت في لقاء فاركو وتحديداً الجانب الدفاعي في السرحان أمام مهاجمي الخصم، وأنه لا بد من تقارب الخطوط بين الجميع وغلق المساحات أمام مهاجمي سموحة.

واستقر السويسري مارسيل كولر على تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء سموحة والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد أشرف ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم وخالد عبدالفتاح وفي وسط الملعب عمرو السولية وأليوديانج وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وحسين الشحات وفي الهجوم محمد شريف.