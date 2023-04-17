الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تحرك جديد من الزمالك ضد كهربا أمام لجنة الانضباط بـ"فيفا"

كهربا
كهربا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن مفاجأة فيما يتعلق بمحمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الأهلي بعد صدور قرار من جانب لجنة الانضباط باتحاد الكرة بإيقافه.

وأشار المصدر، إلى أن إدارة الزمالك قررت ضم ما حدث ومعاقبة اللاعب من جانب لجنة الانضباط ضمن قضية النادي ضد اللاعب في فيف وكاس.

ولفت إلى أن إدارة الزمالك قررت مخاطبة كاس بتطورات الموقف المحلي والعقوبة التي صدرت على اللاعب للتأكيد على سوء سلوكه وتأييد موقف النادي من الناحية القانونية.

بحثت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة عزت خميس وعضوية المستشارين محمد شيرين فهمي وعصام فريد وايهاب عثمان وعزت أبوزيد، الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك لسبه اللاعب محمود كهربا، وشكوى رئيس نادي الزمالك ضد كهربا لسبه جماهير الأبيض.

وحصل الزمالك على حكم ضد كهربا بقيمة 76 مليون جنيه لكن اللاعب لم يشدد حتى الآن، وقدم استئناف على الحكم الذي صدر ضده في محاولة منه للحصول على أطول فترة والمشاركة مع الأهلي دون دفع قيمة الغرامة الموقعة عليه.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قد قررت معاقبة كهربا بالإيقاف لعدد 12 مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية وغرامة مليون جنيه تسدد خلال شهر.

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