الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا وبريطانيا تؤكدان الحاجة إلى وقف فورى لإطلاق النار بالسودان

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أكد وزيرا خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، والمملكة المتحدة جيمس كليفرلي، الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان والعودة إلى المحادثات.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، خلال لقائهما على هامش محادثات وزراء خارجية دول مجموعة السبع في سابورو باليابان.

وقال بلينكن: "كنا نتشاور عن كثب بشأن الوضع في السودان، ونحن على اتصال وثيق أيضًا بشركاء في العالم العربي وإفريقيا وفي المنظمات الدولية"، مضيفًا أن هناك مخاوف عميقة مشتركة بشأن القتال والعنف الدائر في السودان والتهديد الذي يشكله على المدنيين ويمثله على الأمة السودانية، بل ويحتمل أن يشكله حتى على المنطقة.

وتابع قائلًا: هناك أيضًا وجهة نظر مشتركة بقوة حول الحاجة إلى أن يضمن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" حماية المدنيين وغير المقاتلين وكذلك الأشخاص من الدول الأخرى، بما في ذلك موظفونا الموجودون في السودان.

الخارجية الامريكي الدعم السريع المملكة المتحدة المنظمات الدولية الولايات المتحدة جيمس كليفرلي حمد حمدان دقلو

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