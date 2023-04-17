الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023، 26 رمضان، أمام الجنيه المصري، شهد استقرارًا خلال منتصف التعاملات، وفقًا لآخر تحديثات لمتوسط سعر العملات في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023 نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، خلال منتصف التعاملات، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط أسعار صرف العملات في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الاثنين الموافق 17 أبريل 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية في منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.85 جنيه للشراء.

-30.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.75 جنيه للشراء.

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

-30.75 جنيه للشراء.

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.85 جنيه للشراء.

-30.95 جنيه للبيع.

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سعر البيتكوين أمام الدولار

شهدت عملة البيتكوين اليوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023 في منتصف التعاملات، مقابل الدولار استقرارًا لتبلغ نحو 30,444.10 دولار، حيث شهدت خلال الفترة الماضية تذبذب وعدم استقرار في سعرها مقابل الدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم في سوريا

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023 خلال منتصف التعاملات في سوق دمشق ليسجل نحو 7500 ليرة للشراء، و7575 ليرة للبيع، كما انخفض سعر الدولار في إدلب ليسجل نحو 7600 ليرة للشراء و7650 ليرة للبيع، وانخفض سعر الدولار في الحسكة ليبلغ نحو 7665 ليرة للشراء و7700 ليرة للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

سجلت سعر الليرة اللبنانية اليوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023 خلال منتصف التعاملات، استقرارًا أمام الدولار الامريكي ليبلغ سعر الدولار اليوم في لبنان 15,141.92 ليرة لبنانية، وسجلت الليرة اللبنانية خلال الفترة الماضية تذبذب وعدم استقرار أمام الدولار.

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