سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 17 أبريل 2023

مع بداية التعاملات اليومية حرص المسافرون إلى خارج الجمهورية على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 أبريل 2023، حيث شهد الدولار وجود حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 أبريل 2023

وسجل الدولار اليوم فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مبلغ 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وبالبنك التجاري الدولي cib سجل قيمة 30.85 جنيه للشراء، ومبلغ 30.95 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزى المصرى اليوم تعطيل العمل في كافة البنوك المصرية في اليوم الإثنين، وذلك بمناسبة يوم عيد القيامة المجيد.

وتوفر «الدستور » سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 17-4- 2023

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في بنك الإسكندرية مبلغ 30.85 جنيه للشراء، ومبلغ 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في المصرف المتحد مبلغ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع..

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في أبو ظبي الإسلامي 30.88 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في بنك الاستثمار العربي قيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في البنك الأهلي اليوناني 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في بنك البركة مبلغ 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.