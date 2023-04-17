الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 17 أبريل 2023

سعر الدولار
سعر الدولار

مع بداية التعاملات اليومية حرص المسافرون إلى خارج الجمهورية على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 أبريل 2023، حيث شهد الدولار وجود حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 أبريل 2023

وسجل الدولار اليوم فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مبلغ 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وبالبنك التجاري الدولي cib سجل قيمة 30.85 جنيه للشراء، ومبلغ 30.95 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزى المصرى اليوم تعطيل العمل في كافة البنوك المصرية في اليوم الإثنين، وذلك بمناسبة يوم عيد القيامة المجيد.

وتوفر «الدستور » سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 17-4- 2023

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

القبض على اثنين من تجار العملات الأجنبية بالمنوفية

أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين فوق 30 ألف دولار رغم الخسائر

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في بنك الإسكندرية مبلغ 30.85 جنيه للشراء، ومبلغ 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في المصرف المتحد مبلغ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع..

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في أبو ظبي الإسلامي 30.88 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في بنك الاستثمار العربي قيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في البنك الأهلي اليوناني 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في بنك البركة مبلغ 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار سعر الدولار اليوم الدولار الجنيه المصري اليوم الاثنين 17 إبريل 2023

الأكثر قراءة

أذكار الصباح اليوم الإثنين فى اليوم السادس والعشرين من رمضان 2023

معهد البحوث الفلكية: الجمعة أول أيام عيد الفطر

سعر الذهب اليوم الإثنين 17 إبريل 2023 بدون مصنعية لجميع الأعيرة

حالة الطقس اليوم الإثنين 17 إبريل 2023 السادس والعشرين من رمضان

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 17 أبريل 2023

حملة ترامب الانتخابية تجمع أكثر من 18 مليون دولار لإعادة انتخابه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى