أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين فوق 30 ألف دولار رغم الخسائر

تباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال تداولات صباح الأحد 16 أبريل 2023، في حين حافظت بيتكوين على الارتفاع فوق مستوى 30 ألف دولار.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" تراجعا بنسبة 0.38%، ليصل إلى 30.317.2 ألف دولار، كما ارتفع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.34% دولار مسجلة 2.096.60 دولار، وارتفع سعر عملة "كاردانو" بنسبة 2.67%، ليسجل 0.4508 دولار.

وتراجع سعر عملة "سولانا" بنسبة 07. 0% ليسجل 250. 24 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" ارتفاع بنحو 1.55%، ليصل إلى مستويات 0.090563 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 4.38% إلى مستويات 0.01168 دولار، وارتفعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 0.53% إلى مستويات قرب 19.22 دولار.

وارتفع سعر عملة "تيرا" بنسبة 28. 0% إلى مستويات 0.001275 دولار، وتراجع عملة "FTX Token" بنسبة 51. 5% إلى مستويات 9453 .1 دولار، وتراجعت سعر عملة "ريبيل" بنسبة 0.16% إلى مستويات 0.51930 دولار.