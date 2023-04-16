الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الخامس والعشرون من رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 16 أبريل 2023

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الأحد

يزداد البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لمعرفة آخر ما وصل إليه العملاق الأخضر الذي يحرك أسعار مختلف السلع بمجرد تحركه أمام الجنيه المصري.

الخامس والعشرون من رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 16 أبريل 2023

نذكر لكم في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 16 أبريل 2023 اليوم الخامس والعشرون من رمضان.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 


سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

30.83 جنيه للشراء 
30.93 جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك البركة

30.83 جنيه للشراء
30.93 جنيه للبيع


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

سعر الذهب اليوم السبت 15 أبريل 2023 بدون مصنعية

قبل شم النسيم.. أسعار الرنجة والفسيخ فى مصر 2023


يورو 
33.9619 جنيه للشراء 
34.0819 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى
38.5629 جنيه للشراء  
38.6975 جنيه للبيع

فرنك سويسرى
34.5950 جنيه للشراء 
34.7202 جنيه للبيع

100 ين يابانى
23.1447 جنيه للشراء 
23.2233 جنيه للبيع

ريال سعودى
8.2208  جنيه للشراء 
8.2478 جنيه للبيع

دينار كويتى
100.7021  جنيه للشراء 
101.0542 جنيه للبيع

درهم اماراتى
8.3963 جنيه للشراء 
8.4252 جنيه للبيع

اليوان الصينى
4.4836  جنيه للشراء 
4.4986 جنيه للبيع

اسعار العملات الاجنبية أسعار العملات الأجنبية اليوم الاحد البنك التجاري الدولي الدولار في البنك الأهلي المصري الدولار اليوم في بنك مصر الدولار مقابل الجنية المصري الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم العملات الأجنبية اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد سعر الدولار اليوم

الأكثر قراءة

أذكار الصباح اليوم الأحد فى الخامس والعشرين من رمضان 2023

الخامس والعشرون من رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 16 أبريل 2023

الخامس والعشرون من رمضان.. حالة الطقس اليوم الاحد 16 ابريل 2023

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أبريل 2023 بدون مصنعية

مصرع طفل وإصابة والده إثر وقوع حادث تصادم بالبحيرة

التعليم تعلن ضوابط غياب الطلاب عن أداء التقييمات بالمدارس الفنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

حسين دعسة

التشاورى الخليجى - العربى.. الأزمة السورية حرجة.. وقضيتنا المركزية فلسطين

وائل لطفي

«تحت الوصاية».. مرة أخرى

عبد الرحيم طايع

أحمد عطا الله يغنى

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس