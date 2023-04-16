الخامس والعشرون من رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 16 أبريل 2023
يزداد البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لمعرفة آخر ما وصل إليه العملاق الأخضر الذي يحرك أسعار مختلف السلع بمجرد تحركه أمام الجنيه المصري.
الخامس والعشرون من رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 16 أبريل 2023
نذكر لكم في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 16 أبريل 2023 اليوم الخامس والعشرون من رمضان.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
30.83 جنيه للشراء
30.93 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك البركة
30.83 جنيه للشراء
30.93 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
يورو
33.9619 جنيه للشراء
34.0819 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.5629 جنيه للشراء
38.6975 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.5950 جنيه للشراء
34.7202 جنيه للبيع
100 ين يابانى
23.1447 جنيه للشراء
23.2233 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2208 جنيه للشراء
8.2478 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.7021 جنيه للشراء
101.0542 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3963 جنيه للشراء
8.4252 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4836 جنيه للشراء
4.4986 جنيه للبيع