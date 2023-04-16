الخامس والعشرون من رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 16 أبريل 2023

يزداد البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لمعرفة آخر ما وصل إليه العملاق الأخضر الذي يحرك أسعار مختلف السلع بمجرد تحركه أمام الجنيه المصري.

الخامس والعشرون من رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 16 أبريل 2023

نذكر لكم في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 16 أبريل 2023 اليوم الخامس والعشرون من رمضان.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد



سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

30.83 جنيه للشراء

30.93 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك البركة

30.83 جنيه للشراء

30.93 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



يورو

33.9619 جنيه للشراء

34.0819 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.5629 جنيه للشراء

38.6975 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.5950 جنيه للشراء

34.7202 جنيه للبيع

100 ين يابانى

23.1447 جنيه للشراء

23.2233 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2208 جنيه للشراء

8.2478 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.7021 جنيه للشراء

101.0542 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3963 جنيه للشراء

8.4252 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.4836 جنيه للشراء

4.4986 جنيه للبيع