بدء العد التنازلي واقتراب موعد عيد الفطر المبارك، ويتضاعف معها المناسبات ويكثر التساؤل عن سعر الذهب اليوم السبت 15 أبريل 2023 بدون مصنعية من خلال الأشخاص المقبلين على الزواج، وانخفضت أسعار الذهب بمصر، ببداية تعاملات اليوم، وذلك بشكل نسبي مقارنة بتعاملات أمس الأحد، حيث أن تراجعت أسعار الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، وهو العيار الأكثر تداولًا، ليسجل مبلغ 2280 جنيهًا، عقب أن كان في بداية التعاملات أمس 2285 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم السبت 15 ابريل 2023 بدون مصنعية

وتنشر "الدستور" أسعار الذهب اليوم السبت 15 أبريل 2023 بدون مصنعية في التقرير التالي.

أسعار الذهب اليوم السبت

وتراجع سعر الذهب اليوم السبت عيار 24 نحو مبلغ 4 جنيهات مسجلًا قيمة 2607 جنيهات للجرام الواحد، وسجل عيار 21 مبلغ 2280 جنيهًا، كما أن وصل سعر الجنيه الذهب لقيمة 18 ألفا و240 جنيهًا.

بلغ سعر الذهب اليوم السبت في مصر عيار 24 مبلغ 2607 جنيهات، وكان ببداية التعاملات قيمة 2611 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

- سعر الذهب اليوم السبت في مصر عيار 21: مبلغ 2280 جنيها، وكان ببداية تعاملات اليوم السبت 2285 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب اليوم السبت في مصر عيار 18: 1955 جنيها، وكان ببداية التعاملات بمبلغ 1958 جنيه.

بلغ سعر الجنيه الذهب 18280 جنيها.

وصل سعر اونصة الذهب حوالي 2030 دولارا.

ويستحوذ الذهب مؤخرًا باهتمام الكثير من الناس لكونه ملاذًا آمنًا يلجأ له الأشخاص بل والدول أيضًا، وهو ليس مجرد رفاهية وطبق، إنما يكون هو أحد الأوعية الاستثمارية التي تكون ناجحة على مدار السنوات.

أسعار السبائك الذهب اليوم السبت

سجلت أسعار السبيكة الذهب اليوم السبت وزن 2.5 جرام بمبلغ 6530 جنيها للجرام الواحد، وبلغ سعر سبيكة الذهب كوزن 5 جرام مبلغ 13060 جنيها ووصل سعر سبيكة الذهب كوزن 10 جرام مبلغ 26120 جنيها، وأن بلغ سعر السبيكة الذهب وهو وزن 20 جرام قيمة 52240 جنيها، ووصل سعر اونصة الذهب كوزن 31.1 جرام مبلغ 81233 جنيها، وتكون هذه الأسعار غير شاملة للمصنعية والضريبة.