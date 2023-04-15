السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الذهب اليوم السبت 15 أبريل 2023 بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

بدء العد التنازلي واقتراب موعد عيد الفطر المبارك، ويتضاعف معها المناسبات ويكثر التساؤل عن سعر الذهب اليوم السبت 15 أبريل 2023 بدون مصنعية من خلال الأشخاص المقبلين على الزواج، وانخفضت أسعار الذهب بمصر، ببداية تعاملات اليوم، وذلك بشكل نسبي مقارنة بتعاملات أمس الأحد، حيث أن تراجعت أسعار الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، وهو العيار الأكثر تداولًا، ليسجل مبلغ 2280 جنيهًا، عقب أن كان في بداية التعاملات أمس 2285 جنيهًا.

 

سعر الذهب اليوم السبت 15 ابريل 2023 بدون مصنعية

وتنشر "الدستور" أسعار الذهب اليوم السبت 15 أبريل 2023 بدون مصنعية في التقرير التالي.

 

أسعار الذهب اليوم السبت

وتراجع سعر الذهب اليوم السبت عيار 24 نحو مبلغ 4 جنيهات مسجلًا قيمة 2607 جنيهات للجرام الواحد، وسجل عيار 21 مبلغ 2280 جنيهًا، كما أن وصل سعر الجنيه الذهب لقيمة 18 ألفا و240 جنيهًا.

بلغ سعر الذهب اليوم السبت في مصر عيار 24 مبلغ 2607 جنيهات، وكان ببداية التعاملات قيمة 2611 جنيهًا.

 

سعر الذهب عيار 21

- سعر الذهب اليوم السبت في مصر عيار 21: مبلغ 2280 جنيها، وكان ببداية تعاملات اليوم السبت 2285 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب اليوم السبت في مصر عيار 18: 1955 جنيها، وكان ببداية التعاملات بمبلغ 1958 جنيه.

بلغ سعر الجنيه الذهب 18280 جنيها.

وصل سعر اونصة الذهب حوالي 2030 دولارا.

ويستحوذ الذهب مؤخرًا باهتمام الكثير من الناس لكونه ملاذًا آمنًا يلجأ له الأشخاص بل والدول أيضًا، وهو ليس مجرد رفاهية وطبق، إنما يكون هو أحد الأوعية الاستثمارية التي تكون ناجحة على مدار السنوات.

شعبة الذهب والمجوهرات ترصد أنشطة غير قانونية لخداع المستهلك

الذهب يستقبل الاستثمارات الهاربة من أسواق السندات الأمريكية

أسعار السبائك الذهب اليوم السبت

سجلت أسعار السبيكة الذهب اليوم السبت وزن 2.5 جرام بمبلغ 6530 جنيها للجرام الواحد، وبلغ سعر سبيكة الذهب كوزن 5 جرام مبلغ 13060 جنيها ووصل سعر سبيكة الذهب كوزن 10 جرام مبلغ 26120 جنيها، وأن بلغ سعر السبيكة الذهب وهو وزن 20 جرام قيمة 52240 جنيها، ووصل سعر اونصة الذهب كوزن 31.1 جرام مبلغ 81233 جنيها، وتكون هذه الأسعار غير شاملة للمصنعية والضريبة.

سعر الذهب اليوم السبت الذهب اليوم السبت 15 ابريل الذهب عيد الفطر اسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم السبت 15 أبريل 2023 بدون مصنعية

أبرز المعلومات عن 4 مشروعات قومية لتنمية حقول الغاز الطبيعى

الرابع والعشرين من رمضان.. حالة الطقس اليوم السبت 15 أبريل 2023

الرابع والعشرين من رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 15 أبريل 2023

إزالة وإيقاف 9 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء فى المنيا

سعر الريال السعودى اليوم السبت 15 أبريل 2023 فى البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور