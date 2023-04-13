الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شعبة الذهب والمجوهرات ترصد أنشطة غير قانونية لخداع المستهلك

الذهب
الذهب

رصدت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، مجموعة من الأنشطة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشكل تهديدا مباشرا على حركة تجارة الذهب والمجوهرات، كما تشكل إهدارًا لحقوق المستهلكين، على رأسها ظاهرة إعلان بعض محال الذهب عن خصومات وتخفيضات قوية في أسعار المصنعيات، على غير الواقع. 

وأوضحت شعبة المصوغات أن تلك الممارسات من شأنها خداع المستهلك من ناحية، ويسيء لغيرهم من التجار بإظهارهم يغالون في أسعارهم من ناحية أخرى، مما أثر على العديد من التجار سلبيا من جراء هذه الشائعات والأسعار التي لا ترتقي أن تكون تكلفة المنتج ذاته بالتقدم بشكواهم إلى الشعبة.

ونتيجة لذلك فقد تواصلت الشعبة العامة مع الجهات الرقابية المسئولة بالدولة عن ضبط الأسواق لاتخاذ الإجراءات لحماية التجار والمستهلكين مما يشهده سوق تجارة التجزئة بالأيام الأخيرة من الإعلانات الخادعة التي تتدعي أن سعر المصنعيه للجرام عيار 18 لا يتعدي 30 جنيها، وهو سعر تؤكد الشعبة أنه أقل بكثير من تكلفة تصنيع مشغولات بمواصفات صحيحة، ويمكن بيعها بالمحال دون تلاعب بالمستهلك، واسترشادا بالاتفاقية التحاسبية الضرائبية التي تم توقيعها بين الشعبة ومصلحة الضرائب بعد قيام المصلحة بعمل أبحاث على متوسط قيمة بيع المصنعيات للمستهلك وعلي تكلفة التصنيع وربحية المحال، وكانت نتيجتها أن متوسط المصنعيات بالسوق أضعاف ما يتم الإعلان عنه على تلك المواقع، وهو ما يعني استحالة البيع بأسعار تلك العروض بمصداقية، والتزام مع المستهلك والدولة ضرائبيا.

وأهابت الشعبة العامة بالمستهلكين عدم الانخداع بتلك الإعلانات غير الصحيحة، كما حذرت أصحاب هذه المحال من الإجراءات التي يتم اتخاذها لحماية المستهلك والتجار من هذه الممارسات، حيث تخضع هذه الممارسات رقابيا لجهاز حماية المستهلك وكذلك جهاز حماية المنافسة، مع الأخذ في الاعتبار أن كل من يريد أن يقدم تخفيضات على منتجات أن يتبع الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون عند إقامة تخفيضات (أوكازيون) حتى تتم مراقبتها من قبل الجهات المسؤولة للالتزام بما يتم الإعلان عنه من عدمه.

كما رصدت الشعبة الترويج لكيانات وهمية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يدعي من يروج لها أنها رابطة لتجمع تجار المجوهرات تحت اسم "رابطة متحدين تجار الذهب" بغير الحقيقة.

وأكدت الشعبة العامة أنه لا وجود لمثل هذا الكيان غير القانوني، حيث تم إلغاء ما يسمى بالروابط والجمعيات الخاصة بالنشاط التجاري، وأن الكيان الوحيد الرسمي المعترف به من الدولة الممثل لقطاع تجارة الذهب هو شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية والشعب الفرعية بالغرف التجارية بالمحافظات.

وأن كل ما يدعيه مروجو هذه التجمعات فهو مخالف للقانون، وكذلك التوجهات المعلن عنها لهذه التجمعات وليس لمن يروج لهذه التجمعات الحق في توجيه جموع التجار وحثهم على اتخاذ مواقف أو إجراءات عن جهل وعدم إدراك أو عن سوء نية تنطوي جميعها على الإساءة للمهنة وأضرار بالغة على المستوى الشخصي لمن يروج لها ولجميع التجار.

وأكدت الشعبة العامة أنها هي المعنى الوحيد بإدارة شئون قطاع تجارة المجوهرات، ولم ولن تغلق أبوابها وآذانها عن أي شكوى أو ضرر يتعرض له شخص ينتمي إلى قطاع تجارة التجزئة كما نقتحم جميع المشاكل التي يعانيها العاملين في هذه التجارة ونسعى جاهدين لحل جميع مشاكل القطاعات التجارية والإنتاجية.

اتخاذ الإجراءات الاتفاقية الإجراءات اللازمة التجزئة الاجتماعي التواصل الاجتماعي الجهات الرقابيه

الأكثر قراءة

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 13-4-2023

عماد الدين حسين: وجود حياة حزبية قوية حمى المجتمع من الجماعات المتطرفة

أنشيلوتى: كان بالإمكان تقديم الأفضل رغم الانتصار

سعر الدواجن وكرتونة البيض اليوم الخميس 13-4-2023

اليابان توقع عقودًا لتطوير صواريخ بعيدة المدى بنحو 3 مليارات دولار

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وقيمة الزيادة في الرواتب والمعاشات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

وائل لطفي

الكتيبة ١٠١

عبدالله شريف

جعفر العمدة.. سحر ثيمة الانتقام

د هند جاد

رمضان كريم وانطباعات من غير إعلانات

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان