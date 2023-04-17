الصحة: استمرار عمل غرفة الأزمات المركزية لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبى للاحتفال بشم النسيم

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استمرار عمل غرفة الأزمات المركزية لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي للاحتفال بأعياد شم النسيم، والتي تتضمن تقديم الخدمات (العلاجية، الإسعافية، الوقائية).



ووضعت وزارة الصحة والسكان خطة موحدة للتأمين الطبي للفعاليات، وإرساء قواعد التعامل مع الحوادث والأزمات والتدريب عليها، للعمل بها في كل مديريات الصحة بجميع المحافظات، وتحديثها باستمرار حسب مستجدات الأحداث.



وتضمنت الخطة تمركزات سيارت الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية وفي الأماكن العامة، والتى تضمن انتشار 3339، بالإضافة إلى 12 لانش إسعاف نهري، و12 اسكوتر إسعافيًا كهربائيًا.



وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن توافر الفرق الطبية المدربة بجميع الأقسام خاصة الطوارئ والحروق، والسموم، وتابع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم، كما اطلع على مخزون اللقاحات والأمصال بجميع المحافظات، خاصة أمصال لدغات العقرب والثعبان، والكلب، بالإضافة إلى مصل «البتيوليزم» الخاص بحالات التسمم الغذائي.



وتابع عبدالغفار، أن الوزير شدد على تكثيف المرور الدوري على المنشآت الطبية خلال فترة الاحتفال بالأعياد، ومتابعة توافر كل الخدمات الطبية للمرضى، وكذلك التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل خلال تلك الفترة، ورفع تقارير دورية للاطلاع عليها من قبل قيادات الوزارة ومديري مديريات الشئون الصحة وفريق الرقابة والمتابعة المركزي بالوزارة.

وأكد أن الوزير وجه بالتنسيق بين كل أقسام الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة ومنظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، لإحالة الحالات التي يتم استقبالها وتحتاج لاستكمال العلاج بعد مرور 48 ساعة على تواجدها في أقسام الطوارئ بالمجان.



