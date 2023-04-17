الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ببنى سويف

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين

لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارتين في اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين سمسطا بدائرة محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، وتم إيداع الجثتين داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي قبلي كمين سمسطا بكيلومتر في اتجاه القاهرة، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة أب ونجله، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وإخطار جهات التحقيق تمهيدًا لاستصدار تصاريح الدفن للمتوفيين.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي، فيما تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين التصريح بدفنهما.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع محمود عبدالناصر محمد، 45 عامًا، سائق، مقيم بمحافظة الجيزة، وشخص آخر مجهول الاسم والعنوان يبلغ من العمر حوالي 17 عامًا، وإصابة أحمد عبدالعظيم محمد، 40 عامًا، مقيم بمحافظة القاهرة باشتباه ما بعد الارتجاج، يوسف أحمد عبدالعظيم، 18 عامًا، بجروح وكدمات.

الطريق الصحراوي الغربي أمن بني سويف بني سويف تصادم سيارتين حركة المرور غرفة عمليات شرطة النجدة

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