"الأرصاد" تحذر من الأتربة العالقة فى فترة النهار على القاهرة والمحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم الإثنين 17 أبريل، الذي يوافق عيد شم النسيم، وكذلك الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما توقعت أن يكون الطقس باردًا ليلًا على أغلب المناطق.

وحذرت الهيئة من الأتربة العالقة في فترة النهار بالقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد.





وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين:

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة،

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 16 درجة،

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة،

سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة،

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة،

أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.



