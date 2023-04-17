الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دبلوماسى روسى: موسكو ستواصل السعى لإجراء تحقيق شامل وعادل فى تفجير "نورد ستريم"

روسيا
روسيا

قال السفير الروسي لدى الدنمارك، فلاديمير باربين، إن سلطات كوبنهاجن لا تزال ترفض أي تعامل مع روسيا في التحقيق بشأن العمل التخريبي في خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم".

وأضاف "باربين"، في تصريح صحفي، أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم، أن الدنمارك تزعم أنها تجري تحقيقا في انفجارات في خطوط أنابيب الغاز (نورد ستريم)، لكن لا توجد أي معلومات جوهرية بشأن أنشطة التحقيق الجارية أو أي نتائج مؤقتة لها.

وأشار السفير الروسي إلى أن السلطات الدنماركية تواصل رفض أي تعامل مع الجانب الروسي في هذه القضية الجنائية، كما أنها لا تبدي اهتماما بتنظيم تحقيق دولي مستقل.

وأكد أن روسيا ستواصل السعي لإجراء تحقيق شامل وشفاف وعادل في جميع جوانب أعمال التخريب في خطوط أنابيب الغاز، بما في ذلك التحقق من المسئولين عن هذا التخريب ورعاتهم ومنظميهم وجميع الأشخاص المتورطين، وذلك بالاعتماد على القانون الدولي والآليات الدبلوماسية المتاحة. 

الدنمارك روسيا نورد ستريم خطوط أنابيب الغاز السلطات الدنماركية

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