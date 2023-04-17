الكشف على 964 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية لبيشة بالمنوفية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية لبيشة بمركز أشمون، والتي استمرت على مدار يومي السبت والأحد، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتورة شيماء دنيا مديرة الإدارة الطبية بأشمون، والدكتورة عزة العيسوى نائب مدير الإدارة.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على11 عيادة متخصصة، 2عيادة باطنة، 2 عيادة أطفال، عيادة جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، رمد، وأسنان، وأنف وأذن وحنجرة هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.



وأضافت منسق القوافل، أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد 964 مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ 231 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ 48 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 18 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 8 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل عدد 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القري، لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.