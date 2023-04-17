قبل مواجهة اليوم.. سيطرة أهلاوية فى مبارياته ضد سموحة بجميع البطولات

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره سموحة في المباراة التي ستجمع الفريقين، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ملعب برج العرب، مباراة الأهلي وسموحة التي ستقام في تمام التاسعة والربع مساء اليوم.

وقبل انطلاق مباراة اليوم، التقى الفريقان في 29 مباراة بجميع البطولات، حققق خلالها الأهلي الفوز في 16 مواجهة.

أما فريق سموحة فقد تمكن من الانتصار في 5 مباريات فقط، وخيّم التعادل على 8 مواجهات جمعت بين الفريقين.

وخلال الـ29 مباراة التي جمعت الفريقين، سجل لاعبو الأهلي 49 هدفًا في شباك فريق سموحة بينما أحرز لاعبو الفريق السكندري 25 هدفا في مرمى المارد الأحمر.