ليس بينهم كهربا.. تعرف على قائمة غيابات الأهلى أمام سموحة

شهدت قائمة اللاعبين المستبعدين من مواجهة الأهلي وسموحة في الجولة 26 من بطولة الدوري، غياب عدد كبير من اللاعبين.

وضمت القائمة غياب كل من حسين الشحات وعلي معلول، كما ضمت القائمة أيضا أحمد عبد القادر ورامي ربيعة ومحمد الضاوي كريستو لعدم الجاهزية الطبية.

ويغيب عن الأهلي أيضا كل من برونو سافيو وشادي حسين ومحمد فخري وكريم الدبيس بجانب حمدي فتحي الذي يغيب بسبب تراكم الإنذارات.

في المقابل تواجد محمود عبد المنعم كهربا ضمن قائمة الفريق التي غادرت الإسكندرية على الرغم من قرار لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب 12 مباراة.