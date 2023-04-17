الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليس بينهم كهربا.. تعرف على قائمة غيابات الأهلى أمام سموحة

الأهلي وسموحة
الأهلي وسموحة

شهدت قائمة اللاعبين المستبعدين من مواجهة الأهلي وسموحة في الجولة 26 من بطولة الدوري، غياب عدد كبير من اللاعبين.

وضمت القائمة غياب كل من حسين الشحات وعلي معلول، كما ضمت القائمة أيضا أحمد عبد القادر ورامي ربيعة ومحمد الضاوي كريستو لعدم الجاهزية الطبية.

ويغيب عن الأهلي أيضا كل من برونو سافيو وشادي حسين ومحمد فخري وكريم الدبيس بجانب حمدي فتحي الذي يغيب بسبب تراكم الإنذارات.

في المقابل تواجد محمود عبد المنعم كهربا ضمن قائمة الفريق التي غادرت الإسكندرية على الرغم من قرار لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب 12 مباراة.

الاهلى سموحة الدورى المصرى ايقاف محمود كهربا

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