تفاصيل مران الأهلي الختامي قبل مواجهة سموحة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة سموحة غدا ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل بداية فقرات المران؛ وذلك للحديث عن مباراة سموحة وضرورة التركيز في المنافسة المحلية كعادة الفريق.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية لمدة نصف ساعة مع بداية فقرات المران تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق واندرياس أندويا، مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وحازم جمال، في تدريبات بدنية وفنية متنوعة قبل أن ينتظموا في تدريبات الكرة الجماعية.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني، بالجهاز الفني المعاون في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وذلك على هامش المران لبحث بعض الترتيبات للفترة المقبلة.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق وظهر اللاعبين خلالها بحالة بدنية وفنية مميزة.

وتناول اللاعبون وجبة الإفطار في النادي عقب انتهاء المران، وقد غادر بعدها الفريق إلى الإسكندرية استعدادا للقاء الغد.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سموحة غدا في الدوري الممتاز ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين والمقرر إقامتها التاسعة والربع على ملعب برج العرب بالإسكندرية.