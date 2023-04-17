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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل كشف مستعجل

أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 10.. يوسف يتعاطف مع سهام ويقرر مساعدته

مسلسل كشف مستعجل
مسلسل كشف مستعجل

دعى يوسف (مصطفى خاطر) الدكتور سهام عز الرجال (محمد عبدالرحمن) على العشاء في مطعمه أن كان ينوي قتله ولكنه تراجع، في أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 10، وخلال تواجدهم في المطعم تبين أن هناك خطة بين مودي الجزاز (محمد لطفي) وبين يوسف لقتل الدكتور سهام وهو الأمر الذي يخططون له منذ فترة، وذلك في الحلقة العاشرة من مسلسل كشف مستعجل للفنان مطفى خاطر والفنان محمد عبدالرحمن.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 10

واصطحب يوسف الدكتور سهام معه في السيارة، وتبادلا الحديث سويًا حتة توقف يوسف بالسيارة وانفعل على الدكتور سهام واتهمه أنه شخص مزيف ومدعي للأخلاق والصفات الطيبة، إلا ان الدكتور سهام أكد له أنه عاش عمره كله مسلوب الإرداة وضعيف الشخصية تارك حقه لكل المحيطين به، ضمن أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 10.

الأمر الذي يوسف يتعاطف معه ويقرر أن يعاونه ويساعده ويسترد له حقه من كافة الأشخاص الذي كانوا سبب في حدوث أى أذي له، وبالفعل بدء يوسف في استرداد حقوق الدكتور سهام بالتدريج.

"كشف مستعجل" الحلقة 10.. مودي الجزاز يطلب قتل الدكتور سهام

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 10.. يوسف يقرر قتل سهام في بيت مهجور

مسلسل كشف مستعجل 

وبدآ يوسف بالعيادة الخاصة بالدكتور سهام والتي كان قد استولى عليها راغب المساعد الخاص به وحولها إلى متجر للمخدرات، ولم يكتفى يوسف برجوع العيادة للدكتور سهام بل أنه قام بأخذ كافة الأموال التي قد حصل عليها راغب من العيادة والعمل فيها إلا أن الدكتور سهام رفضها خاصة وأنه أموال جاءت بطرق غير مشروعة.

كشف مستعجل 

ويعرض مسلسل “كشف مستعجل” على قناة “الحياة” الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وعلى قناة “دي إم سي” في تمام الساعة الحادية عشر والنصف تم عرضه على منصة watch it في النصف الأول من الشهر الكريم.

يشارك في مسلسل “كشف مستعجل” عدد من النجوم منهم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب، والمسلسل من تأليف إيهاب، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعد المسلسل أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان.

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