الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 10.. يوسف يقرر قتل سهام في بيت مهجور

مسلسل كشف مستعجل
مسلسل كشف مستعجل

بدأت منذ قليل، أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 10 على قناة الحياة الفضائية والتي تعرض المسلسل في تمام الساعة التاسعة والنصف، بطولة الفنان مصطفي خاطر والفنان محمد عبدالرحمن، وعدد من نجوم الوسط الفني، وقد بدأت الحلقة العاشرة من المسلسل بالعديد من الأحداث التشويقية الكوميديا.

كشف مستعجل الحلقة 10

وبدأت أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 10 بغضب شديد من يوسف (مصطفي خاطر) بسبب ما فعله الدكتور سهام عز الرجال (محمد عبدالرحمن) الأمر الذي جعل يوسف يقرر قتله انتقاما لما فعله، وبالفعل أخذ يوسف الدكتور إحدى العقارات المهجورة وأخرج سلاحه ووجه على سهام.

وبدأ سهام في نطق الشهادة وسرد وصيته على يوسف بأن يراعي بناته وزوجته لي لي (إلهام وجدي)، وأن يهتم بوالده ووالدته وشقيقته علياء (هنادي مهنا)، وطلب منه أن يسامحه لما فعله.

حيث استغل سهام وجوده في منزل يوسف وإقامته معه بعد أن رفضت لي لي أن يعيش مرة أخرى معهم، ووافق يوسف أن يقيم معه واستغل سهام نوم يوسف وقام بتخديره وهو نائم وقام بربطه بالحبال لكي يشل حركته ويتمكن من علاجه بالقوة بعد أن رفض العلاج باللين، إلا أن يوسف نجح في تحرير نفسه وواجه سهام وقرر أن يقتله.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9.. علياء في جلسة رومانسية مع يوسف وتسعى لإجراء عملية تجميل

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9.. سهام دون مأوى ويحاول علاج يوسف بالإجبار

مسلسل كشف مستعجل

وما قام به الدكتور سهام هو ما دفع يوسف لأخذه في إحدى البيوت المهجورة ورفع السلاح عليه، إلا أن بعد تبقى في سلاح يوسف طلقة واحدة والتي كان من المفترض ان يطلقها على سهام أنزل سلاحه وقرر أن يأخذ سهام لمطعمه ودعوته على العشاء على أن يقوم بالطبخ بنفسه، دون وجود تفسير أن سبب وجوده في العقار وسبب العفو عن سهام.

كشف مستعجل

ويعرض مسلسل “كشف مستعجل” على قناة “الحياة” الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وعلى قناة “دي إم سي” في تمام الساعة الحادية عشر والنصف تم عرضه على منصة. watch it في النصف الأول من الشهر الكريم.

يشارك في مسلسل “كشف مستعجل” عدد من النجوم منهم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب، والمسلسل من تأليف إيهاب، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعد المسلسل أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان.

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