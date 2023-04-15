مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9.. علياء في جلسة رومانسية مع يوسف وتسعى لإجراء عملية تجميل

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل كشف مستعجل منذ قليل على قناة الحياة الفضائية، والتي تعرض المسلسل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، للفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبد الرحمن.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9

وكانت قد انتهت الحلقة الماضية بإحياء علياء (هنادي مهنا) لإحدى الأفراح الشعبية وقد اصطحبت يوسف (مصطفى خاطر) معها، وانقذ يوسف العريس من القتل في ليلة زفافه ما أثار إعجاب علياء له وبعدها أخذها وانصرف من الفرح وذهبوا لمنزله.

وجلس علياء ويوسف جلسة رومانسية في منزله تبادلا فيها الحوار وأكدت علياء خلالها إنها بدأت بالفعل تنجذب ليوسف لما يوجد فيه من مميزات وصفات طيبة، ما جعل يوسف يتشجع ليسألها عن سبب إحياء الأفراح الشعبية على الرغم من أنها لا تليق بها وتحمل العديد من المخاطر.

مسلسل كشف مستعجل

صارحت علياء يوسف أنها تعمل في إحياء الأفراح الشعبية لتجمع أكبر قدر من الأموال لإجراء عملية تجميل في أنفها، ما أثار سخرية يوسف، وعبرت علياء عن قلقها وتوترها بسبب اقتراب موعد عرض للمسرحية الخاصة به وأنها دائمة التوتر فيها فخلال البروفة أمام الفرقة تكون كثيرة الخطأ على عكس ما تقوم بالتدريب بمفردها.

فقرر يوسف أن يدعمها ويشجعها ويحاول تدريبها، وذهبا سويا إلى المسرح وقامت بالعرض أمامه وحاول يوسف أن يكسبها ثقتها في نفسها وتدريبها على النطق الصحيح، حتى قطع عليهم أمجد البروفة ومنعهم من التدريب وقام بطردهم مرة ثانية من المسرح.

كشف مستعجل

ويعرض مسلسل “كشف مستعجل” على قناة “الحياة” الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وعلى قناة “دي إم سي” في تمام الساعة الحادية عشر والنصف تم عرضه على منصة watch it في النصف الأول من الشهر الكريم.

ويعد مسلسل “كشف مستعجل” أول أعمال منصة watch it، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه بالنصف الأول من شهر رمضان الكريم على المنصة، ولم يقتصر نجاحه على مصر فقط، إلا أنه تصدر نسب المشاهدة في السعودية والإمارات وعدد من الدول العربية.

يشارك في مسلسل “كشف مستعجل” عدد من النجوم منهم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب، والمسلسل من تأليف إيهاب، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعد المسلسل أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان.

وتدور أحداث مسلسل “كشف مستعجل” في إطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز (مصطفى خاطر)، ويورط معه الدكتور النفسي سهام عز الرجال (محمد عبدالرحمن توتة) بعد أن يخطب شقيقته عاليا ويعيش سهام في مأساة مع زوجته لي مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.