ترددات القنوات الناقلة للحلقة 9 من مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل

يبحث متابعو ومحبو الكوميديا عن مواعيد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل "كشف مستعجل" وعلى ترددات القنوات الناقلة له، للفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبد الرحمن وعدد من نجوم الوسط الفني، والذي يعرض على عدد من القنوات الفضائية في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7

ويبحث متابعو مسلسل كشف مستعجل للفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبد الرحمن عن ترددات القنوات الفضائية التي تعرض المسلسل.

تعرض قناة الحياة الفضائية مسلسل كشف مستعجل في تمام الساعة 9.30 مساء، ويعاد 4.30 صباحًا، و1.30 ظهرًا، وتعرض قناة DMC مسلسل كشف مستعجل في تمام الساعة 11.30 مساء، ويعاد في تمام الساعة 8.30 صباحًا.

مسلسل كشف مستعجل

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي لايت، من خلال أحداث المسلسل وارتكاب عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز (مصطفى خاطر)، ويورط معه الدكتور النفسي سهام عز الرجال (محمد عبد الرحمن توته) بعد أن يخطب شقيقته عاليا ويعيش سهام في مأساة مع زوجته لي مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.

ويعد مسلسل كشف مستعجل أول أعمال منصة watch it وتم عرضه على المنصة في النصف الأول من رمضان ويعرض على قنوات التلفزيون بالنصف الثاني من شهر رمضان ويعرض أولى حلقاته.

تردد قناة الحياة

التردد الجديد 12206.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

طريقة ضبط تردد قناة الحياة نايل سات 2023

ويمكنك تنزيل تردد قناة الحياة نايل سات 2023 بسهولة خلال دقائق من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على زر MENU الموجود في ريموت الريسيفر.

قم بالدخول إلى التركيب الهوائي.

قم باختيار إضافة قناة.

قم بادخال الإحداثيات السابقة بشكل صحيح.

قم باختيار القمر الصناعي.

ابدء البحث.

بعد انتهاء البحث اضغط على تثبيت القناة.

ستجد القناة موجودة بالقائمة.

تردد قناة dmc

التردد :12092

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ:6/5

الجودة:HD

طريقة تنزيل تردد قناة دي إم سي على التلفاز

قم باختيار القمر الصناعي: Nile Sat.

ثم قم بإدخال التردد الآتي: 12091.

ومن ثم أدخل معدل الترميز: 27500.

والاستقطاب سوف يكون: عموديا (v).

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

بعد ذلك اضغط على كلمة حفظ.

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