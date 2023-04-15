ملخص أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثامنة.. تعرف عليه

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل كشف مستعجل العديد من الأحداث التشويقية الكوميديا بين أبطال العمل، حيث بدأت الحلقة بوجود لي لي (إلهام وجدي) زوجة الدكتور سهام عز الرجال (محمد عبد الرحمن) مع إحدى السيدات والتي كانت قد سبق وطلبت منها المساعدة وحل أزمتها مع زوجها.

كشف مستعجل الحلقة 9

وبالفعل توجهت لي لي مع السيدة لمكان سكانها وبحثت عن زوجها وحاولت أن تتفاض معه من أجل حصول السيدة على بعض من حقوقها والتي كان قد اخذها زوجها جبرًا منها، إلا أن محاولات لي لي بالتفاوض بات بالفشل ورفض الزوج رجوع اي حق من مستحقات الزوجه.

في البداية حاولت لي لي حل أزمة السيدة دون عنق ولكن بعض رفض الزوج اضطرت لسلوك آخر، وطلبت من الزوج الطلوع للمنزل للتفاوض فيه بعيدا عن الزوجة، وبالفعل صعدا سوياً للمنزل، وبعد قليل وصلت لي لي ومعاها الزوج بحقيبة ملابسه وعلى وجه وجسمه علامات الضرب المبرحه، وقدمت للزوجه مفاتيح شقتها واستردت لها كافة أموالها التي نهبها الزوج منها في إيصالات أمانة، كما أنها جعلته يقوم بتطليقها في الحال.

كشف مستعجل الحلقة 8

وبدأ يوسف والدكتور سهام في تنفيذ الخطة، حيث وصلا لمنزل والدة “يوسف” وصعد سهام لشقتها وأوهمها بأنه مندوب إحدى الشركات وأنها فازت بـ"خلاط" هدية وأخبرها بضرورة مرافقته لاستلام الهدية، غلا أنها ترفض الخروج من منزلها.

وطلبت والدة يوسف من سهام أن ينتظرها لحين تبديل ملابسها والنزول معه، وبعد دخولها الشقة تفاجأ “سهام” بوجود شخص مجهول خلفه يوجه المسدس لرأسه، ولم تمر سوى ثواني معدودة حتى تدخل “يوسف” ونجح في إنقاذ “سهام”، وقام بتخدير والدته ونقلها لمسكن أخر.

مسلسل كشف مستعجل

وطلبت “هناء الشوربجي” من نجلها الدكتور سهام تطليق “لي لي” وحرمانها من بناتها والشقة وكافة ممتلكاته، وحذرته من غضبها في حال تراجعه عن قرار الانفصال عنها.

واعترضت علياء (هنادي مهنا) شقيقة الدكتور سهام، على طلب والدتها بتطليق “لي لي”، لتصاب الأم بالصدمة بعد أن علمت بتنازل سهام لزوجته عن الشقة.

ملخص الحلقة 8 من مسلسل كشف مستعجل

توافق “علياء” على عرض لإحياء أحد الأفراح الشعبية إلا أنها تكتشف سفر فرقتها الغنائية، فتعرض على “يوسف” اصطحابه لإحياء الفرح.

تعتلي "علياء" المسرح لإحياء الفرح الشعبي، إلا أن يوسف يتدخل لمنع أحد المعجبين بها من مضايقتها.

وخلال العرس، يحاول أحد الأشخاص قتل العريس، ويتوجه نحوه حاملًا "سكين" إلا أن "يوسف" يتدخل في اللحظات الأخيرة وينقذه، ويصطحب علياء ويغادرا المكان سريعًا.