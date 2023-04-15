مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9.. سهام دون مأوى ويحاول علاج يوسف بالإجبار

شهدت الحلقات الماضية العديد من الأحداث الحزينة للدكتور سهام (محمد عبد الرحمن) وخلافاته مع أسرته ووالدته حتى أصبح دون مأوى يبحث عن ملجأ في الحلقة التاسعة من مسلسل كشف مستعجل للفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبد الرحمن.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9

وافترش الدكتور سهام الأرض أسفل مسكن زوجته لي لي (إلهام وجدي) وبناته، والذين بمجرد رؤيته أمام العقار أقبلوا عليه بالاحضان وعبروا عن مدى شوقهم له، وحاول سهام أن يطلب من لي لي أن تسمح له بالتواجد في منزله مع بناته لكنها رفضت وجوده في منزلها، خاصة بعد الخلاف الأخير الذي نشب بينهما ووصل إلى قسم الشرطة.

مسلسل كشف مستعجل

خلال احداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9 ، قرر سهام بعد منع لي لي له من تواجده في منزله، الذهاب لمنزل يوسف (مصطفى خاطر) والذي انتظره أمام منزله، وبمجرد وصوله هو الأخر رفض دخوله للمنزل إلا أن سهام حاول معه حتى وافق وسمح له بالتواجد معه.

ونفذ دكتور سهام حيلته، ضمن احداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9 ، لكي يتمكن من علاج يوسف من اجرامه وارتكاب جرائم القتل، وقام بتخديره أثناء النوم وربطه بالحبال حتى لا يتمكن من الحركة، وبالفعل عندما استيقظ يوسف وجد نفسه مكبل، وصارح سهام يوسف أنه سوف يقوم بعلاجه بالقوة خاصة وأن اللين دون جدوى.

وبدأ بالفعل دكتور سهام في إعطاء يوسف بعض المهدئات تمهيداً لعلاجه، وتركه في الغرفة وذهب لكي يحضر الطعام، إلا أنه تفاجأ بأن يوسف تمكن في تحرير نفسه ما أثار خوف سهام، وبعدها اخذ يوسف سهام في إحدى البيوت المهجورة في محاولة لقتله.

كشف مستعجل

ويعرض مسلسل “كشف مستعجل” على قناة “الحياة” الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وعلى قناة “دي إم سي” في تمام الساعة الحادية عشر والنصف تم عرضه على منصة watch it في النصف الأول من الشهر الكريم.

ويعد مسلسل “كشف مستعجل” أول أعمال منصة watch it، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه بالنصف الأول من شهر رمضان الكريم على المنصة، ولم يقتصر نجاحه على مصر فقط، إلا أنه تصدر نسب المشاهدة في السعودية والإمارات وعدد من الدول العربية.

يشارك في مسلسل “كشف مستعجل” عدد من النجوم منهم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب، والمسلسل من تأليف إيهاب، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعد المسلسل أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان.

وتدور أحداث مسلسل “كشف مستعجل” في إطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز (مصطفى خاطر)، ويورط معه الدكتور النفسي سهام عز الرجال (محمد عبدالرحمن توتة) بعد أن يخطب شقيقته عاليا ويعيش سهام في مأساة مع زوجته لي مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.