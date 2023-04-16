الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل كشف مستعجل

"كشف مستعجل" الحلقة 10.. مودي الجزاز يطلب قتل الدكتور سهام

مسلسل كشف مستعجل
مسلسل كشف مستعجل

بعد أن عفى يوسف (مصطفى خاطر) عن الدكتور سهام عز الرجال (محمد عبدالرحمن) وعدم قتله، في الحلقة العاشرة من مسلسل كشف مستعجل للفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبدالرحمن، وقرر أن يأخذ للمطعم ويقوم بالطهي بنفسه ويتناول العشاء هو وسهام سويًا.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 10

وخلال تواجدهم بالمطعم وصل مودي الجزاز (محمد لطفي)، وطلب من يوسف قتل الدكتور سهام بدلا من جلوسه ودعوته على العشاء خاصة وأن هناك عصابة قامت بدفع العديد من الأموال لتنفيذ تلك المهمة التي تأخر في تنفيذها يوسف حتى الوقت الحالي، وهو ما جعل يوسف يطلب مهلة للتخطيط وتنفيذ المهمة بشكل يبعد عنه الجريمه.

واسترجع يوسف ومودي الجزاز وقتما طلب مودي من يوسف قتل سهام، واتضح أن سبب تقرب يوسف من سهام هو غرض القتل وليس العلاج كما طلب منه من قبل، حيث قابل مودي في وقت ماضي يوسف وطلب منه قتل الدكتور سهام وهو طلب مجموعة من الأشخاص قام سهام بعدد من الكوارث لهم.

مسلسل كشف مستعجل

وطلب يوسف من مودي الجزاز مهلة أسبوعين يقوم فيهم بمراقبة سهام ليخطط كيفية تنفيذ مهمة قتله، وبالفعل بعد أن قام بمراقبته لمدة أسبوعين عاد لمودي وأكد له أنه شخصية لا تستحق القتل ولا يوجد عليه ما يؤكد أنه شخص شرير أو تسبب في أذي لأي من الأشخاص الذين يطالبون بقتله.

إلا أن مودي أكد له أنه شخص مُدعي وما يظهره من صفات طبية ليست حقيقة، ما جعل يوسف يطلب مهلة أسبوعين أخرين لكي يقوم بتحديد كيفيفة تنفيذ الخطة.

وبالفعل وافق مودي على الأسبوعين ما جعله يأتي للمطعم ويسأل يوسف عن سبب عدم تنفيذه للمهمة، إلا أن يوسف رد قائلا أنه لازال في المهلة المحددة يومين ويقوم بتنفيذ مهمة قتل سهام.

كشف مستعجل 

ويعرض مسلسل “كشف مستعجل” على قناة “الحياة” الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وعلى قناة “دي إم سي” في تمام الساعة الحادية عشر والنصف تم عرضه على منصة watch it في النصف الأول من الشهر الكريم.

يشارك في مسلسل “كشف مستعجل” عدد من النجوم منهم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب، والمسلسل من تأليف إيهاب، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعد المسلسل أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان.

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