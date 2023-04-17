مسلسل سره الباتع الحلقة 26.. الشيخ يحيى يعلن زفاف حامد على صافية

حرص عدد كبير من المواطنين على متابعة أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 26 والتي تدور أحداثه حول فكرة الأسطورة الشعبية وكيفية فداء المواطنين للرموز الوطنية بحياتهم وأرواحهم.

أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 26

يجتهد المخرج خالد يوسف، لتنفيذ العمل بصورة تاريخية عظيمة تليق بالشعب المصري، وبمقاومتة لاحتلال الحملة الفرنسية لمصر، بقيادة نابليون بونابرت والذي يجسد دوره الفنان أيمن الشيوي.

تقدمت صافية، ابنه شيخ البلد وحبيبة حامد، والتي تلعب دورها الفنانة حنان مطاوع، لخطبة حامد، رمز المقاومة الشعبية في قرية شطانوف، ضمن أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 26. والذي يجسد دوره الفنان احمد صلاح السعدني، ويحسم الشيخ يحيى، والذي يجسد دوره الفنان مفيد عاشور، ويلعن زواج حامد من صافية، غدا.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل سره الباتع

وحددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد عرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

مسلسل سره الباتع للمخرج الكبير خالد يوسف، وبطولة الفنان أحمد صلاح السعدني، وخالد الصاوي، وأحمد عبدالعزيز، وحنان مطاوع، وأحمد فهمي، وصلاح عبدالله، وريم مصطفى، وعمرو عبدالجليل، وعايدة رياض.

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