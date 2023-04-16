صلاح عبدالله: سعيد بـ«حضرة العمدة» و«سره الباتع»

أعرب النجم صلاح عبدالله عن سعادته بالمشاركة فى مسلسلين كبيرين خلال الموسم الدرامى الرمضانى، كل منهما يعتبر بطولة جماعية، هما: «حضرة العمدة»، و«سره الباتع».

وقال «عبدالله»، لـ«الدستور»: «أرى أن أى عمل فنى فى الأصل عمل جماعى، وليس فرديًا، والبطولة الجماعية تزيد من قوة المسلسل، وتجعله مؤثرًا».

وأوضح: «حينما يشارك بالعمل عدد من النجوم، لكل منهم خبرته ومكانته، تحدث منافسة مشروعة لتقديم الأفضل، وهذا يجعلنى أستمتع أكثر وأتحمس بشكل أكبر ويحقق نجاحًا جماهيريًا أوسع».