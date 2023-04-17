الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أستاذ بجامعة الأزهر يوضح كيفية اغتنام ما تبقى من رمضان

الدكتور ربيع الغفير
الدكتور ربيع الغفير الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعرب

قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، إنه قد مرت الأيام المعدودات وكأنها ومضة، ولم يبق من الشهر الفضيل إلا سويعات ويرحل أخذاً معه الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي أعطاه الله لعباده الصائمين القائمين، فاملؤا ما تبقى من الشهر الكريم بالدعاء والتسبيح والتقرب إلى الله.

 

وجاء ذلك خلال درس التراويح بالجامع الأزهر الأحد، و دار موضوعه حول"اغتنام ما تبقى من العشر الأواخر".


وأضاف  أننا نعيش ختام شهر رمضان وفي الحديث "إنما الأعمال بالخواتيم" وحان وقت الاجتهاد في العبادة، فالأعمال بخواتيمها والأيام بعواقبها، وعلى الجميع تجويد الخاتمة لأن مدار الإيمان على الخاتمة، وأن التقصير فيما قبلها مجبور بحسنها فنسأل اللّه القبول و حسن الخاتمة والموت على الهداية.


وخلال إفطار اليوم الخامس والعشرون من شهر رمضان، تفقد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تجهيزات الإفطار الجماعي الذي ينظمه الأزهر للطلاب الوافدين بواقع ٥٠٠٠ وجبة يوميًّا، على مدار شهر رمضان المبارك، حيث يحضر فضيلته لمتابعة الإفطار الجماعي والإشراف على كل خطواته.

 

والتقى وكيل الأزهر مع جموع الصائمين قبيل الإفطار الجماعي الذي بدأ بتلاوة القرآن الكريم والذكر  والتسبيح والتبتل والدعاء إلى الله تعالى، وقد تم بث الفعاليات كاملة على منصات التواصل الاجتماعي للأزهر، ليشاهدها ملايين المسلمين الذين تتعلق قلوبهم بجنبات الأزهر الشريف من مختلف أنحاء العالم. 
 

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام ‏الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- ‏‏26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية - 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 ‏وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).

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