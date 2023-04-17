بعد قليل.. إعادة عرض مسلسل سره الباتع الحلقة 26

يبدأ بعد قليل عرض إعادة الحلقه الـ 26 من مسلسل سره الباتع والتي تدور أحداثه حول قوة الشعب المصري ونضاله في مواجهة الاحتلال الفرنسي لمصر، وتلاحم مختلف طوائف الشعب المصري في ثورة الـ 25 من يناير 2011، وفي كل زمن يزرع المخرج الكبير خالد يوسف، الروح الوطنية في نفوس المواطنين والمشاهدين لحلقات المسلسل الذي يعرض على قناة On و on drama و الحياة.

مسلسل سره الباتع

تستمر حلقات مسلسل سره الباتع في رصد مواجهة الشعب المصري بشكل عام وأهالي شطانوف بشكل خاص، بقيادة حامد والذي يجسد شخصية رمز النضال الشعبي الوطني، والذي يجسد دوره الفنان احمد صلاح السعدني، وهو يقاوم احتلال الحملة الفرنسية لمصر بقيادة نابليون بونابرت، والذي يجسد دوره الفنان ايمن الشيوي، والذي يبعث مرسول منه لقرية شطانوف ليقتل حامد، وهو القائد كليبر، الذي يلقى حتفه في تفجير مجمع الذخيرة والبارود

تردد القناة الناقلة لمسلسل سر الباتع

حددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد لعرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

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