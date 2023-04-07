الجمعة 07 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حامد يقتل جنود الحملة الفرنسية انتقاما لروح شيخ البلد فى الحلقة 16 من مسلسل سره الباتع

سره الباتع
سره الباتع

قدم المخرج خالد يوسف ملحمة تاريخية درامية عظيمة في أحداث الحلقة 16 من مسلسل سره الباتع، والذي تدور أحداثه حول النضال الشعبي المصري، في عصرين الأول بالحملة الفرنسية على مصر، وتصدى المصريين لها، والثانية عن فترة ثورة الـ 25 من يناير 2011.

 

أحداث مسلسل سره الباتع

بدأت الحلقة الـ 16 من مسلسل سره الباتع المعروض على قناه الحياه وon وon drama ، برسم حامد، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، هو وشباب القرية، لخطة انتقامهم من الفرنسيين الذين قتلوا شيخ البلد والذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، والتي تنجح ويخطف الشباب مجموعة من الجنود الفرنسيين الشي ينشق أحدهم عن الحملة ويطلب من شباب البلد أن يكون واحدا منه، لأنه غير راضي عن هيمنة فرنسا واحتلالها لأراضي للمصريين.

 

بعدها يوافق حامد، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، ويأخذ الجندي المنشق عن الحملة الفرنسية بعيدا، ويطلب من شباب القرية إطلاق النار على الفرنسيين ويرسل رسالة إلى الجنرال بيلون إن لم يرحل عن مصر سيلقى حتفه.

 

تردد القناة الناقلة لمسلسل “سره الباتع”

حددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد لعرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين، الذين اعتدوا على مصر، وحاولوا المساس بشعبها وأرضها.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع 

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا.

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