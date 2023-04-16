الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ جنوب سيناء يكرم النائبة ندى ألفي لدورها البارز في مجال المجتمع المدني

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

كرم  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، النائبة ندى ألفي ثابت بسالي عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ورئيس  مجلس إدارة جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين،  بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بجنوب سيناء.

جاء ذلك خلال حفل إفطار رمضاني أقامه محافظ جنوب سيناء على  هامش زيارتها لمحافظة جنوب سيناء، وهنأ المحافظ النائبة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيرا إلى أن التكريم جاء في اطار جهودها المتميزة في مجال المجتمع المدني، وما تقدمه كرئيس لجمعية تهتم بذوي الهمم.

وأهدى  المحافظ النائبة درع محافظة جنوب سيناء، والشال البدوي السيناوي.

مجال المجتمع المدني المجتمع المدنى محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء النائبة ندى ألفي ثابت التضامن الاجتماعي

الأكثر قراءة

بينهم أطفال.. مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم

بعد قليل.. عرض سوق الكانتو الحلقة 25 على شاشة قناة DMC

إيمان العاصى الأكثر بحثًا على جوجل بعد تألقها فى "جعفر العمدة" متفوقة على منى زكى وياسمين عبدالعزيز (صور)

"المحامين": صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات الثلاثاء

محمود بسيونى حكمًا لمباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى

"تحت الوصاية" الحلقة 10.. ياسين يهرب من والدته لأهل والده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد المعتصم

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

صور

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

العيد عيدنا.. الأقباط يحتفلون بعيد القيامة

أجواء العشر الأواخر من رمضان فى شوارع مصر

محطة تل أبيب

المزيد

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى