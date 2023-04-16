محافظ جنوب سيناء يكرم النائبة ندى ألفي لدورها البارز في مجال المجتمع المدني

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، النائبة ندى ألفي ثابت بسالي عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بجنوب سيناء.

جاء ذلك خلال حفل إفطار رمضاني أقامه محافظ جنوب سيناء على هامش زيارتها لمحافظة جنوب سيناء، وهنأ المحافظ النائبة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيرا إلى أن التكريم جاء في اطار جهودها المتميزة في مجال المجتمع المدني، وما تقدمه كرئيس لجمعية تهتم بذوي الهمم.

وأهدى المحافظ النائبة درع محافظة جنوب سيناء، والشال البدوي السيناوي.