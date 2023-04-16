جت سليمة الحلقة 10| دنيا سمير غانم تبحث عن الفصل الناقص من الكتاب السحري

بدأت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 10 بطولة دنيا سمير غانم والفنان خالد الصاوي والفنان محمد سلام عبر قناة سي بي سي.

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 10

وشهدت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 10 محاولة دخول دنيا سمير غانم التي تقوم بدور "سليمة" بالدخول إلى غرفة سلوى خطاب التي تقوم بدور "ملكة الأنوف".

ودخلت "سليمة" غرفة ملكة الأنوف بمساعدة صديقها "الموكوس" والذي يقوم بدوره الفنان محمد سلام، لتبحث عن فصل الكتاب المسحور المفقود داخل الغرفة.

مسلسل جت سليمة

ويقف "الموكوس" خارج الغرفة لمراقبة القصر وبعدها يسمع صوت خطوات حارسة الملكة تقترب إلى الغرفة "عتيقة" والتي تقوم بدورها الفنانة إيمان السيد لتظهر "للموكوس" الذي يتنكر في زي سيدة كبيرة في السن ولكنه استطاع أن يتعامل مع الموقف.

ثم تدخل "عتيقة" إلى غرفة "ملكة الأنوف" لتبلغها أن الفتيات ينتظروها لترى شحنة العطور الجديدة، لترد عليها الملكة انها تشعر بوجود شخص غريب داخل غرفتها.

وبالفعل تختبئ دنيا سمير غانم تحت السرير وعقب خروج الملكة تبدأ بالبحث عن فصل الكتاب المسحور المفقود داخل الغرفة.