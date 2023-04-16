بعد قليل.. عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 10 على قناة cbc
يعرض بعد قليل مسلسل جت سليمة الحلقة 10 على قناة cbc بطولة الفنانة دنيا سمير غانم والفنان خالد الصاوي، الذي يذاع خلال شهر رمضان الكريم.
مسلسل جت سليمة
وشهد مسلسل جت سليمة العديد من الأحداث والأعمال الشيقة لتتألق الفنانة دنيا سمير غانم في أولى حلقات مسلسلها "جت سليمة"، الذي يعرض عبر قناة "cbc"، لينال المسلسل استحسان جماهيري واسع.
موعد مسلسل جت سليمة الحلقة 10 على قناة cbc
ويعرض مسلسل جت سليمة الحلقة العاشرة على قناة cbc: يعرض مسلسل جت سليمة الساعة 8:45 مساء، والإعادة في تمام 2:45 صباحا و2:45 ظهرا.
وموعد مسلسل جت سليمة الحلقة العاشرة على شاشة Art: الساعة 9:30 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 3:30 فجرًا، والإعادة الثانية الساعة 9:30 صباحًا والإعادة الثالثة في تمام الساعة 3:30 عصرًا.
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