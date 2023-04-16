الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد قليل.. عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 10 على قناة cbc

جت سليمة
جت سليمة

يعرض بعد قليل مسلسل جت سليمة الحلقة 10 على قناة cbc بطولة الفنانة دنيا سمير غانم والفنان خالد الصاوي، الذي يذاع خلال شهر رمضان الكريم.

مسلسل جت سليمة

وشهد مسلسل جت سليمة العديد من الأحداث والأعمال الشيقة لتتألق الفنانة دنيا سمير غانم في أولى حلقات مسلسلها "جت سليمة"، الذي يعرض عبر قناة "cbc"، لينال المسلسل استحسان جماهيري واسع.

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موعد مسلسل جت سليمة الحلقة 10 على قناة cbc

ويعرض مسلسل جت سليمة الحلقة العاشرة على قناة cbc: يعرض مسلسل جت سليمة الساعة 8:45 مساء، والإعادة في تمام 2:45 صباحا و2:45 ظهرا.

وموعد مسلسل جت سليمة الحلقة العاشرة على شاشة Art: الساعة 9:30 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 3:30 فجرًا، والإعادة الثانية الساعة 9:30 صباحًا والإعادة الثالثة في تمام الساعة 3:30 عصرًا.

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