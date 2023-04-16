طريقة صلاة التهجد في المنزل وفضلها في العشر الأواخر من شهر رمضان

يبحث المسلمون في شهر رمضان عن كيفية وفضل صلاة التهجد، التي لها ثواب عظيم، إذ يسعى المسلمون إلى نيل ثواب الله في تلك العبادات والتي أبرزها صلاة التهجد، التي تعد مثل قيام الليل تصلى ركعتين ركعتين، ويوتر في آخرها.

عدد ركعات صلاة التهجد

اختلف أهل العلم في تحديد ركعات التهجد، لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها 11 ركعة ومرة أخرى 13 ركعة، وقد اتفق الفقهاء بأن أقل ركعات التهجد هي ركعتان، حيث قال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام "إذا قام أحدُكم من الليلِ، فلْيَفْتَتِحْ صلاتَه بركعتَينِ خفيفتين".

فضل صلاة التهجد

في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بصلاة الليل، فإنها دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم".

صلاة التهجد للمرأة

لا تختلف صلاة المرأة للتهجد في البيت عن صلاتها في غير البيت ولا عن صلاة الرجل فصفة الصلاة واحدة وتكون مثنى مثنى تسلم من كل اثنتين ولو شاءت صلتها بعد العشاء مباشرة..

وقت صلاة التهجد

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر قناة الإفتاء الرسمية على يوتيوب، إن أفضل وقت لصلاة التهجد هو الثلث الأخير من الليال ويمكن معرفة الثلث الأخير من الليل من خلال قسمة الوقت من بعد المغرب وحتى الفجر على 3 أقسام، ليتبين لك الثلث الأخير من الليل.

جدير بالذكر أن صلاة التهجد لها ثواب عظيم لا يقل عن صلاة قيام الليل، لذا يسعى المسلمون إلى معرفة كيفية أداء هذه الصلاة وتأديتها وأبرز الأدعية التي يتم الدعاء بها في صلاة التهجد، وسط الشعائر التي يؤديها المسلمون والعبادات التي تتزايد في هذا الشهر الكريم، لنيل رضاء الله والحصول على الثواب كاملاً في تلك الأيام المباركة.