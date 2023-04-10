الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

كيفية أداء صلاة التهجد وعدد ركعاتها

صلاة التهجد
صلاة التهجد

صلاة التهجد من أهم السنن المؤكدة التي يسعى المسلمون لأدائها في شهر رمضان، وأوضحت دار الإفتاء المصرية في منشور لها عبر الفيس بوك كيفية أداء صلاة التهجد وعدد ركعاتها، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي مع أفضلية الأدعية في  صلاة التهجد. 

أداء صلاة التهجد 

أوضحت دار الإفتاء المصرية كيفية أداء صلاة التهجد التي يؤديها المسلمين بعد نومهم نومةً يسيرة وهو ما يميزها عن صلاة التراويح ثم يقوم بعدها للتهجد في منتصف الليل، وتعد صلاة التهجد تعد جزءًا من قيام الليل لكنها أخص منه، وتكون بعد النوم وأفضل وقت لأدائها هو الثلث الأخير من الليل. 

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عدد ركعات صلاة التهجد 

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: “صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ”، وأوضحت دار الافتاء المصرية  صلاة  للتهجد في منتصف الليل، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من الركعات، وصلاة التهجد مثل قيام الليل تصلى ركعتين ركعتين، ويوتر في آخرها.

عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: عدد ركعات صلاة التهجد  أن صلاة الليل تبدأ بعد صلاة العشاء وتنتهي بأذان الفجر، علما أن أقل صلاة الليل ركعتان ولأحد لأقصيهما، فلا  حد لصلاة الليل، لها عدد معين من الركعات في نظرها، من أهم أعمال طاعة الله تعالى صلاة الليل.

ومن دعاء صلاة التهجد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، اللهم طهرني ونقيني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

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