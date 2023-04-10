الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 للموظفين.. وموعد صلاة العيد في القاهرة

عيد الفطر
عيد الفطر

أعلن رئيس مجلس الوزراء عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 للموظفين ، بعد أن حددت البحوث الفلكية موعد عيد الفطر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل المقبل، حيث يبدأ عيد الفطر بصورة رسمية بعد استطلاع هلال شهر شوال يوم 29 رمضان من كل عام ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد إجازة عيد الفطر 2023 للموظفين.

إجازة عيد الفطر 2023 للموظفين

أعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد أيام إجازة عيد الفطر للعاملين في المصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام، ومن المفترض وفقًا لقانون العمل أن تكون عدد أيام إجازة عيد الفكر 3 أيام فقط تبدأ من أول يوم للعيد.

مدبولى: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء من 20 إلى 25 أبريل الجارى

بعد تحديد إجازة شم النسيم.. جدول إجازات شهر أبريل 2023

ويحدد مجلس الوزراء عدد أيام إجازة عيد الفطر كل عام ، وتبدأ هذا العام يوم الخميس الموافق  20 أبريل 2023 وتنتهي يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 ليعود الموظفين لمباشرة أعمالهم يوم الأربعاء 26 أبريل 2023 .

وتكون أجازة يوم الثلاثاء 25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء قد تم ضمهعا لأجازة عيد الفطر المبارك وهى آخر أجازة يحصل عليها العاملون في الدولة في شهر أبريل .

وفيما يخص القطاع الخاص فإن وزراة القوى العاملة هى الجهة المنوط بها تحديد عدد أيام إجازة العيد ولم يتم تحديدها حتى الآن . 

موعد صلاة العيد في القاهرة 

حددت البحوث الفلكية موعد صلاة العيد في القاهرة لتكون يوم الجمعة 21 أبريل 2023، وتبدأ صلاة عيد الفطر مع شروق يوم الجمعة في تمام الساعة 5:47 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، وتختلف عدة دقائق من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي . 

وكانت البحوث الفلكية قد حددت موعد أول يوم عيد الفطر لتبدأ يوم الجمعة الموافق 21 أبريل، على أن يكون المتمم لشهر رمضان 2023 هو يوم الخميس الموافق 20 إبريل، وتبدأ غرة شوال شوال لعام 1444 من يوم الجمعة.  

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صلاة العيد في مسجد الحصري

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