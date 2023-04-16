بالأسماء| قائمة أفلام عيد الفطر المبارك 2023.. نجوم الفن يجتمعون

يبحث المصريون في أوقات الأعياد المختلفة عن أشكال جديدة للتنزه رغبة في الترفيه، وتأتي على رأس قائمة بحثهم قائمة أفلام عيد الفطر المبارك 2023، حيث يحاولون الذهاب إلى السينمات لمشاهدة الأفلام الجديدة.

قائمة أفلام عيد الفطر المبارك 2023

وترصد "الدستور" قائمة أفلام عيد الفطر المبارك 2023 المبارك.

فيلم هارلي

فيلم هارلي والذي يقدمه الفنان محمد رمضان بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم مي عمر وأحمد داش ومي كساب ومحمود حميدة، من تأليف محمد سامي وإخراج محمد سمير.

يوم 13

فيلم يوم 13 يعد أول فيلم رعب 3d ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأروى جودة ونسرين أمين، من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

بعد الشر

فيلم بعد الشر يشارك من خلاله الفنان على ربيع في موسم عيد الفطر ويشارك معه عدد كبير من الفنانين منهم ميرنا نور الدين وأوس أوس ورنا رئيس وبيومي فؤاد، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب.

ساعة إجابة

فيلم ساعة إجابة، بطولة الطفل سليم مصطفى، وبجانبه عدد كبير من الفنانين من بينهم سوسن بدر وغادة عادل وشريف سلامة وآيتن عامر، من تأليف أحمد شيكو وإخراج مصطفى أبو سيف.

رمسيس باريس

ومن ضمن قائمة الأفلام التي ستعرض في العيد، فيلم رمسيس باريس والذي تشارك من خلاله الفنانة هيفاء وهبي في موسم أفلام عيد الفطر ويشارك معها محمد سلام ومصطفى خاطر وحمدي الميرغني ومحمد ثروت، من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

ابن الحاج أحمد

تشمل قائمة أفلام عيد الفطر لعام 2023، فيلم ابن الحاج أحمد والذي يقدمه شيكو بجانب عدد كبير من الفنانين منهم سيد رجب ورحمة أحمد ومصطفى غريب ومحمد لطفي وعايدة رياض.