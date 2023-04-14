أفلام العيد.. محمد رمضان رجل عصابات.. هيفاء وهبى ابنة محتل فرنسى.. وشيكو بقّال

يستعد صناع ونجوم السينما المصرية لعرض أعمالهم فى موسم عيد الفطر المبارك، وبدأوا فى إطلاق الحملات الترويجية ونشر الملصقات الدعائية الخاصة بهذه الأفلام.

ويطل الفنان هشام محمد «شيكو» على جمهوره بفيلم «ابن الحاج أحمد»، بمشاركة كل من سيد رجب ورحمة أحمد ومصطفى غريب وعايدة رياض والطفل منذر مهران. الفيلم فكرة المخرج عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدى وأحمد محيى، من إنتاج شركة «سينرجى»، وتدور أحداثه حول شخصية «بقال» يعمل مع والده وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.

ويعود النجم محمد رمضان للسينما من جديد من خلال فيلم «هارلى»، عن مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة. ويشارك فى الفيلم كل من مى عمر ومحمود حميدة وأحمد داش، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سامى.

كما يُعرض الفيلم الكوميدى الجديد «شوجر دادى» الذى تدور أحداثه حول شخصية يجسدها بيومى فؤاد، تمر بأزمة منتصف العمر فى إطار كوميدى، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب، خاصة أن زوجته التى تقدم دورها الفنانة ليلى علوى كانت تثق فيه تمامًا. والفيلم الجديد يعتبر التعاون الثانى لطاقم عمل فيلم «ماما حامل»، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤى السيد، وبطولة حمدى الميرغنى، وتامر هجرس، ومحمد محمود، ومصطفى غريب، ومى الغيطى، وجوهرة، وفرح الزاهد.

وتعود النجمة هيفاء وهبى للسينما من جديد من خلال فيلم «رمسيس باريس» الذى تدور قصته فى إطار كوميدى تشويقى، حول قصة حب بين «إيزابيل» ابنة المحتل الفرنسى «حاكم رشيد»، والشاب المصرى «سليم»، وتهرب ليلة زفافها على شخص فرنسى، لكن والدها يجدها ويرسلها إلى فرنسا، وهناك تلجأ إلى ساحر مغربى كى يجلب لها «سليم» بأى وسيلة، فيدخل العاشقان فى زمن آخر. الفيلم من بطولة محمد سلام، وحمدى الميرغنى، ومحمود حافظ، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

ويعرض فيلم «يوم ١٣» فى إطار من الرعب، من بطولة أحمد داود فى شخصية «عزالدين» الذى يعود من الخارج بعد غياب سنوات طويلة، باحثًا عن أهله، ومع إقامته فى قصر عائلته يدخل فى مغامرة غير متوقعة داخل القصر، وهو من بطولة دينا الشربينى وشريف منير.

كما يعرض الفيلم الكوميدى «ساعة إجابة»، والذى تدور أحداثه حول خلاف بين طفل ووالديه، ثم يتمنى الطفل بأن يحصل على أب وأم مختلفين، وعندما تتحقق أمنيته يجد نفسه ينتقل إلى بيت جديد مع عائلة جديدة، وهو من بطولة غادة عادل وسوسن بدر، والطفل سليم مصطفى.