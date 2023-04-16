إغلاق مغسلة لتعديها على الطريق العام بالإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بغلق مغسلة سجاد بمنطقة محرم بك بنطاق حي وسط، نظرا لتعدي صاحبها علي حرم الطريق العام.

جاء ذلك بعد لحظات من تداول رواد السوشيال ميديا صورة يظهر فيها قيام المواطنين بتعليق سجاد علي كوبري علوي بطريق المحمودية، حيث كلف المحافظ الجهات المختصة بالتحفظ على السجاد وضبط من قام بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وعلى الفور قامت الجهات المختصة بضبط صاحب مغسلة سجاد بشارع الكمال محرم بك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وكان قد تداول صورًا على السوشيال ميديا تظهر أحد كباري المشاة بطريق محور المحمودية وقد تم تعليق سجاد عليه مما أثار الجدل بين رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي سياق آخر تابعت إدارة الطرق والمرافق بحي وسط الإسكندرية، اليوم، أعمال اصلاح عدد 2 كسر ماسورة، وهبوط جاف، في اطار الاهتمام بشبكة الطرق بحي وسط ووفقا لتكليفات عزة سعد رئيس الحي.

وتم إصلاح كسر ماسورة مياه أمام 19 امين فكرى، والتي تسببت في احداث هبوط أرضي، بالإضافة إلى تعليه غرفة اتصالات مكان الهبوط، وذلك بمتابعة ميدانية لمدير الإدارة، كما تم إصلاح كسر ماسورة مياه أخري أمام 15 الظاهر، وإصلاح هبوط أرضي أمام شارع محسن بمحرم بك.

كما قامت الإدارة في سياق متصل بأعمال ترميم البردورات بحديقة سعد زغلول بمحطة الرمل بمعرفة عمال الإدارة، وذلك في اطار الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، للمحافظة على سيولة الحركة المرورية، وسلامة المارة.

يأتي ذلك بناءً على تكليفات محافظ الإسكندرية لرؤساء الاحياء بتكثيف متابعة الصيانة ورفع كفاءة الطرق بالشوارع والميادين بالتزامن مع أعياد الربيع وعيد الفطر المبارك، وفي إطار رفع مستوى تجميل المدينة لللإرتقاء بها وعودة عروس البحر كسابق عهدها.

غلق مغسلة للتعدي على الطريق العام

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