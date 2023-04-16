الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بينهم أطفال.. مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم

صورة من الحادث
صورة من الحادث

لقي رجل وسيدة مصرعهم وأصيبت طفلتان أخريان في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مطروح السلوم، وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى براني.

وحصلت الدستور علي صور من الحادث الذي وقع في الكيلو 160 بطريق مطروح السلوم وأسفر عن مصرع وإصابة 4 أشخاص.  

كما حصلت الدستور علي أسماء المصابين، وهم "ريتاج طارق أحمد 7 سنوات مصابة باشتباه نزيف بالمخ، روفان طارق أحمد 5 سنوات مصابة باشتباه نزيف بالمخ"، بالإضافة إلى خالد سعيد النمر 40 سنة وهدي مهنا أحمد الصاوي 31 سنة جثامين هامدة.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى براني بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية والتحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.  
 

وفي سياق آخر كان قد أصيب، اليوم الأحد، 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل وملاكى وتروسيكل بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي عن طريق الإسعاف والأهالي، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.


نصائح لتجنب حوادث الطرق
يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:
- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.
- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.
- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.
- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.
- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.
- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.
- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.
- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.
- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

IMG-20230416-WA0082
IMG-20230416-WA0082
IMG-20230416-WA0081
IMG-20230416-WA0081
إجراء الفحوصات الطبية 4 أشخاص اسماء المصابين انقلاب سيارة ملاكى مستشفي براني

الأكثر قراءة

انخفاض حرارة ورياح.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة طقس الغد

بالأسماء.. 6 مصابين فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية - مطروح

بعد قليل.. عرض الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة على دى إم سى دراما

الجيش السودانى يعلن هروب قائد قوات الدعم السريع "حميدتى"

يحكى سيرة الشافعي.. موعد عرض الحلقة الـ25 من "رسالة الإمام"

"تحت الوصاية" الحلقة 10.. منى زكي تفكر في طريقة لسداد القرض؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى