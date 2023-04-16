بينهم أطفال.. مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم

لقي رجل وسيدة مصرعهم وأصيبت طفلتان أخريان في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مطروح السلوم، وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى براني.

وحصلت الدستور علي صور من الحادث الذي وقع في الكيلو 160 بطريق مطروح السلوم وأسفر عن مصرع وإصابة 4 أشخاص.

كما حصلت الدستور علي أسماء المصابين، وهم "ريتاج طارق أحمد 7 سنوات مصابة باشتباه نزيف بالمخ، روفان طارق أحمد 5 سنوات مصابة باشتباه نزيف بالمخ"، بالإضافة إلى خالد سعيد النمر 40 سنة وهدي مهنا أحمد الصاوي 31 سنة جثامين هامدة.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى براني بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية والتحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.



وفي سياق آخر كان قد أصيب، اليوم الأحد، 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل وملاكى وتروسيكل بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي عن طريق الإسعاف والأهالي، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.



نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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