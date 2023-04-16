الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«اقض عنا الدين واغننا من الفقر».. دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان

دعاء
دعاء

يبحث المواطنون يوميا عن الأدعية المستحبة لكل يوم في الشهر الكريم، وذلك رغبة في إرضاء الله ونيل ثوابه.

دعاء اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان 

في السطور التالية يرصد "الدستور" دعاء اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الكريم، لما له من ثواب كبير، فضلًا عن أن الأيام الأخيرة في شهر رمضان هي أيام استجابة.

من أبرز الأدعية المذكورة في هذا اليوم: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَربَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ» 

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دعاء 25 من رمضان 2023

وأكد بعض المشايخ أن الأدعية مثل: «رَبِّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وجَهْلِي، وإسْرَافِي في أمْرِي كُلِّهِ، وما أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطَايَايَ، وعَمْدِي وجَهْلِي وهَزْلِي، وكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ»، و«اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء». 

من ضمن الأدعية المستحبة في هذا اليوم أيضًا: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، وأيضًا «اللهم اني اسألك فيهِ مايرضيـــك , واعوذ بكَ مما يؤذيك , وأسالك التوفيق فيه لأن أطيعكِ ولا أعصيك، ياجواد السائلـين , يا أرحم الراحمين»، ويستحب الدعاء بـ «نسألك يا ربنا العفو والعافية، والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا»، و«اللهم يا رحمن يا معلم القرآن يا خالق الإنسان ومعلمه البيان، سبحانك يا رب».

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