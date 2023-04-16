حكم ارتكاب الذنوب في نهار رمضان.. مفتي الجمهورية يجيب

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم من ارتكب ذنبًا في نهار رمضان، وماهي كفارة الذنوب.

وقال خلال لقائه في برنامج "كل يوم فتوى"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه عندما شرف الله هذا الشهر بهذا الشرف العظيم وجعل صيام نهاره فريضة وقيام ليله طاعة، ضاعف الأجر فيه، مؤكدًا أن الله كما ضاعف الأجر فيه ضاعف العقاب.

وأضاف أنه ينبغي على الإنسان ألا يقع في الآثام وإن وقع منه شيء فينبغي عليه أن يتوب إلى الله.

كفارة الذنوب

وأكد أن من ضمن الكفارات عن الذنوب التصدق لأن الصدقة تطفئ غضب الرب، وبدليل قوله تعالى: "إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ"، فالاستغفار حسنة والتوبة إلى الله كلها من أنواع العبادات وصلة الأرحام عبادة من العبادات.