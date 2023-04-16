رئيس جامعة دمياط يزور كنيسة العذراء لتهنئتهم بعيد القيامة

قام اليوم الأحد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، بزيارة كنيسة السيدة العذراء بمدينة دمياط لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة أعيادهم، وكان في استقباله السيد القمص مرقس محروس سكرتير المطرانية.

كما قدم التهنئة للنائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب، وماهر وليم وناجي سليم، والمهندس وسام صبرى ولكل الحاضرين.

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ونقل رئيس الجامعة أصدق تهاني الجامعة والمنتسبين لها للقمص مرقس محروس ولجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة، مؤكدًا على اعتزاز مجتمع الجامعة غاية الاعتزاز بكل المشاعر الأخوية والروابط القوية والسماحة الدينية التي تُعد الركيزة الأساسية التي يتميز بها الشعب المصري الحريص دائمًا على وحدته.



كما وجه القمص مرقص محروس خالص الشكر لرئيس الجامعة لحرصه كل عام على مشاركة الكنيسة احتفالاتها.

وشاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باحتفالات الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة المجيد، وذلك خلال القداس الذى ترأسه قداسة البابا تواضرس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحضور واسع من السادة الوزراء والمحافظين.

هذا وقد قدمت "المحافظ" التهنئة إلى البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما هنأت أبناء مصر بهذه المناسبة المجيدة داعية الله أن يعيدها على مصر وأهلها بدوام الخير والرخاء فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدة أن ما نشهده خلال تلك الفترة من تقارب للأعياد يعكس تلاحم وترابط أبناء الوطن.

هذا وقد أعربت "المحافظ" عن أصدق التهانى إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بهذه المناسبة المجيدة، كما هنأت أبناء المحافظة بمناسبة حلول الأعياد، معربة عن سعادتها بالمشاركة فى تلك الاحتفالات، كما أكدت أن تلك الفترة تشهد مناسبات دينية عظيمة تتزامن مع بعضها، وتعكس جميعها تكاتف وتلاحم أبناء مصر الذين تربطهم روابط وأواصر أخوة متينة منذ أقدم العصور.

وأضافت "المحافظ" أن هذه المناسبات تبرز الروح الطيبة لأبناء الوطن، كما اختتمت حديثها بالدعاء إلى الله أن يحفظ مصر وشعبها ويديم على وطننا الغالى دوام الرفعة والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.