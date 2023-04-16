"تحت الوصاية" الحلقة 10.. منى زكي تفكر في طريقة لسداد القرض؟

تشهد الحلقة العاشرة من مسلسل تحت الوصاية الذي تلعب دور البطولة فيه منى زكي، والمُذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، تصاعدًا في الأحداث والمفاجآت غير المتوقعة.

تشهد الحلقة العاشرة من المسلسل المعروض من النصف الثاني في رمضان 2023 الكثير من التحديات التي ستواجها «حنان» التي تقوم بدورها الفنانة منى زكي، خلال رحلة الصيد.

وترصد الحلقة العاشرة، المقرر إذاعتها مساء اليوم، عودة منى زكي لقيادة المركب من جديد بعد استعادة ثقتها مرة ثانية، بعد تشجيع المعلم ربيع لها بأنها نجحت في كونها «ريس المركب».

كما تحاول منى زكي زيادة ساعات العمل من أجل سداد 20 ألف جنية قامت باقتراضه لتشغيل المركب ودفع أجور العاملين، بعد أن تخلى العمال عنها لعدم قدرتها على دفع أجورهم، على أن تقوم بسدادهم 35 الف بعد أسبوعين، وكان ذلك اقترح «المعلم ربيع» الذي يقوم بدوره الفنان رشدي الشامي، وهي وافقت عليه.

ويتوقع الجمهور أن تشهد الحلقة 9 من مسلسل تحت الوصاية، الكثير من التفاصيل المثيرة والأحداث المتلاحقة.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

«تحت الوصاية» يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، على الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

أحداث مسلسل تحت الوصاية

وتدور أحداث مسلسل «تحت الوصاية» حول «حنان» التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل «9 سنوات»، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.