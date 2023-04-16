تفاعل شعبي مع مسلسل "تحت الوصاية" في رمضان 2023

حظيت الحلقات الماضية من مسلسل تحت الوصاية، بطولة الفنانة منى زكي، المُذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، بتفاعل شعبي لافت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانعكس الاحتفاء بمسلسل تحت الوصاية، المكون من 15 حلقة، من قبل الجمهور عبر منشورات عديدة على حساباتهم الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الكوميكسات الافتراضية، التي لاقت ابتهاجاً بالأحداث.

كما حظيت الفنانة منى زكي بشخصية «حنان»، التي تجسدها في مسلسلها الجديد «تحت الوصاية»، بتفاعلات شعبية، بعدما واجهت العديد من التحديات والصعوبات والمآسي، مثل محاولة العاملين معها على مركب الصيد استغلالها والتحرش بها.

وتصدر مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي قوائم الأكثر بحثًا وتداولاً عبر مواقع البحث المُختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي، حيثُ يُناقض العمل عدد من القضايا الاجتماعية الأسرية، على رأسها قانون الوصاية والولاية على الأبناء بعد وفاة الزوج.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

«تحت الوصاية» يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، على الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

أحداث مسلسل تحت الوصاية

وتدور أحداث مسلسل «تحت الوصاية» حول «حنان» التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل «9 سنوات»، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.