مصدر باتحاد الكرة: البنا سيدير مباراة السوبر حال الاستعانة بطاقم مصري

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن الحكم الدولي محمود البنا هو الأقرب لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري التي ستقام في الإمارات حال عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم إماراتي.

وواصل المصدر أن البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام لم يمانع من إسناد مباراة السوبر المصرى لطاقم إماراتي.

وأكد لـ«الدستور»، أن بيريرا رفض فكرة الاستعانة بطاقم أوروبي وشدد في اجتماعه بالمجلس أنه لن يوافق على استقدام أوروبي وفي حال عدم الاستعانة بطاقم مصري سيكون الطاقم إماراتي فقط حيث إن المباراة ستقام في الإمارات.

وأضاف أن مجلس الجبلاية سيعرض على الاتحاد الاماراتي إسناد المباراة لطاقم تحكيم من عنده وفي حال الرفض سيتم الاستعانة بطاقم مصري.

واستكمل: “ الطاقم المصرى الذي أدار مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي الكأس بقيادة أمين عمر خرج بالمباراة لبر الأمان رغم صعوبتها وهو ما شجع بيريرا لتواجد التحكيم المصرى فى هذه المباراة”.