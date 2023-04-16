الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ الجيزة: مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أكد محافظ الجيزة أحمد راشد، أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية، مشيرًا إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التي يمر بها العالم.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ الجيزة، اليوم الأحد، لمطرانية شمال الجيزة بشارع بحر الغزال بالعجوزة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث كان في استقباله أسقف مطرانية شمال الجيزة نيافة الأنبا يوحنا.

وقال محافظ الجيزة "إن المصريين يضربون أروع الأمثلة في مشهد يتكرر كل عام خلال احتفالهم بالأعياد مسلمًا ومسيحيًا، لا فرق بينهم ويجمعهم هدف واحد، وهو أن تتخطى بلدنا الصعاب والتحديات، داعيًا الجميع مسلمين ومسيحيين إلى الدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله، وأن تدوم المحبة والأخوة بيننا".

وأعرب عن كامل سعادته لحفاوة الاستقبال، منوهًا بتفاؤله بمستقبل يليق بحجم التضحية والتعاون والاندماج الذي يظهره أبناء الشعب المصري عند كل تحدٍ، وحرص كل فرد على تقديم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية.

من جهته، رحب الأنبا يوحنا بمحافظ الجيزة والوفد المرافق له، مشيرًا إلى حجم الإنجازات التي حققتها الدولة في سبيل توفير الأمن والأمان وجعل مصر منارة ينعم كل من فيها بالمحبة والسلام وسبل العيش الكريم.

وحرص الأنبا يوحنا على تقديم التهنئة للحضور وللشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

الأنبا يوحنا أحمد راشد الدعاء القيامة المجيد الفطر المبارك العيش الكريم الصعاب والتحديات بمناسبة عيد القيامة المجيد

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