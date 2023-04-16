الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الأحد 16 أبريل 2023

أسعار الأسمدة الأزوتية
أسعار الأسمدة الأزوتية

يتابع الكثير من المواطنين أسعار الفوسفات والنترات على مدار اليوم، لمعرفة المستجدات بهم، فقد شهدت الأسعار حالة من الاستقرار على مدار اليوم .

أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الأحد

ونستعرض في السطور التالية أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الأحد 16 أبريل والتي جاءت كالتالي:

أسعار سماد اليوريا اليوم في مصر

تهم أسعار الأسمدة الكثير من المواطنين، فيسعون لمتابعه التطورات لأسعار الأسمدة على مدار اليوم، فقد شهدت أسعار اليوريا استقرارًا في الأسعار المحلية، وسماد اليوويا من الأسمدة التي يوجد بها إكتفاء ذاتي بإضافة إلي أنها يحتل مكانه كبير بين دول العالم حيث أن مصر تحتل المركز  السادس عالميا بين دول العالم في تصدير وإنتاج اليوريا، فقد شدت أسعارها اليوم الأحد 16 أبريل سعر  9200 جنيه للطن.

أسعارسماد النترات اليوم في مصر

مصر لديها إكتفاء من سماد النترات، حيث أنه من أكثر الأسمدة استخداما حيث أنها من العوامل الأساسية في نمو النباتات وقد شهدت أسعاره حالة من الاستقرار على  مدار الأيام الماضية، وقد سجلت أسعار النترات اليوم سعر9000 جنيه للطن.

الفوسفات الخشن والناعم في مصر 

الفوسفات من الصناعة المعروف بها مصر، حيث أن مصر تمتلك ثروة كبيرة من الفوسفات وقد شهدت أسعارها استقرارًا في الأسعار اليوم الأحد 16 أبريل حيث بلغت أسعار الفوسفات الناعم 2500 جنيه للطن، بينما استقرت أسعار الفوسفات الخشن عند 3500 جنيه للطن.

وشهدت صادرات مصر من الأسمدة طفرة غير مسبوقة حيث زادت صادراتها بنسبة 48% مقارنه بالعام الماضي، نتيجة إلي أنشاء  مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة والذي كان سببا في زيادة الطاقة الإنتاجية لمصر من الأسمدة، بإضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة عقب الحرب الروسية الأوكرانية والتي كان لها مردود إيجابي على صادرات مصر من الأسمدة.

أسعار الأسمدة الآزوتية فى الأسواق اليوم

أسعار الأسمدة الآزوتية في الأسواق 11/4/2023

أسعارسماد النترات اليوم في مصر الفوسفات الخشن والناعم الصناعة أسعار الفوسفات الناعم سماد النترات أسعار الأسمدة الآزوتية اليوم الأحد

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