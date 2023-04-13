الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الأسمدة الآزوتية فى الأسواق اليوم

الأسمدة الأزوتية
الأسمدة الأزوتية

شهدت أسعار الأسمدة استقرارًا كبيرًا في الأسواق اليوم، ونستعرض في السطور التالية أسعار الأسمدة الآزوتية اليوم الخميس 13 أبريل 2023.

سماد اليوريا 

سماد اليوريا من الأسمدة التي تحتل مكانة كبيرة بين دول العالم، حيث زاد إنتاج مصر من اليوريا، واحتلت المركز السادس عالميًا بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تتراوح ما بين 6.5 و7 ملايين طن سنويًا، وتمثل حوالي 4% من إنتاج اليوريا عالميًا، والبالغ حوالي 170 مليون طن سنويًا، وبلغت أسعارها اليوم 9200 جنيه.

سماد النترات

سجلت أسعار النترات اليوم سعر9000 جنيه للطن.

الفوسفات الخشن والناعم 

بلغت أسعار الفوسفات الناعم 2500 جنيه للطن، بينما استقرت أسعار الفوسفات الخشن عند 3500 جنيه للطن.

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أسعار الأسمدة الآزوتية فى الأسواق اليوم

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