"الكهرباء": انتهاء البرنامج التدريبى لـ20 متدربًا من تنزانيا

أقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة احتفالية انتهاء البرنامج التدريبي لـ20 متدربًا من هيئة كهرباء الريف بدولة تنزانيا تحت بعنوان "تخطيط وتصميم شبكات التوزيع وإدارة العقود والمشروعات"، بحضور المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من قيادات القطاع.

وتعد هذه الدفعة هي المجموعة الأولى ضمن البرامج التدريبية التي تم إعدادها في إطار التعاون بين الطرفين لبناء القدرات، والذي سيستمر خلال الأشهر المقبلة لاستكمال تدريب باقي المجموعات.

وأعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم لمصر، شعبًا وقيادة، والدور المتميز والجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصري لأشقائه من الدول الإفريقية، كما حرصوا على تقديم الشكر والإشادة بحفاوة الاستقبال وجودة المحتوي التدريبي وكفاءة المدربين المصريين وما شاهدوه من تطور غير مسبوق وانبهارهم بالأماكن الأثرية وشعورهم بالطمأنينة في بلدهم الثاني مصر، مؤكدين أنهم سيعملون على نقل الخبرة التي اكتسبوها من مصر خلال تلك الفترة إلى بلادهم.

ونجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لعدد 8738 متدربًا من إفريقيا، ويستمر القطاع في نقل الخبرات التي يمتلكها للأشقاء الأفارقة وتقديم الدعم الفني، ومساعدة هذه الدول فى إعداد خططتها الوطنية وخاصة في مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.