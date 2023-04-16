الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غرق طفل فى ترعة بالشرقية

غرق طفل
غرق طفل

لقي طفل مصرعه غرقا، اليوم الأحد، في مياه ترعة أحمد عبدالله التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفرصقر المركزي بوصول طفل عمره 15 سنة، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التي أودت بحياته إثر غرقه في مياه ترعة أحمد عبدالله التابعة لمركز كفر صقر.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى كفر صقر المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

مستشفى كفر صقر المركزي مباشرة التحقيقات النيابة العامة

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