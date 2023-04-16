غرق طفل فى ترعة بالشرقية

لقي طفل مصرعه غرقا، اليوم الأحد، في مياه ترعة أحمد عبدالله التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفرصقر المركزي بوصول طفل عمره 15 سنة، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التي أودت بحياته إثر غرقه في مياه ترعة أحمد عبدالله التابعة لمركز كفر صقر.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى كفر صقر المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.